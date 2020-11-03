مستشار وزير الإنتاج الحربي يستعرض إنجازات القطاعات التابعة

الوزارة نفذت 27 دورة تدريبية وتعمل على تنفيذ 14 أخرى، وذلك بهدف تأهيل وتطوير الموظفين المؤهلين للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

استعرض المهندس أسامة عبد العزيز، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربى لشئون القطاعات الحكومية إنجازات الوزارة وقطاعاتها التابعة التى تضم المركز الطبى التخصصى، قطاع الميادين المركزية، قطاع التدريب، مدرستى الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان والسلام، الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.

وعرض خلال كلمته فى حفل عيد الإنتاج الحربي السادس والستين، اليوم، دور القطاعات فى تحقيق العديد من الإنجازات خلال العـــام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ من خطط تدريبية متطورة وتطوير إدارى وإعادة هيكلة، فى ضوء الإهتمام بالعنصر البشرى بالوزارة وتدريبه وتطويره وتأهيله لتولي المناصب القيادية.

وأشار إلى أن الوزارة نفذت 27 دورة تدريبية وتعمل على تنفيذ 14 أخرى، وذلك بهدف تأهيل وتطوير الموظفين المؤهلين للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

ولفت إلى اهتمام الوزارة بالتعليم من خلال تطوير الوحدات التعليمية التابعة وتخريج العمالة الفنية المدربة على خوض غمار سوق العمل، إلى جانب الاهتمام بصحة العاملين وتقديم أفضل رعاية صحية لهم ولأسرهم من خلال المركز الطبى، إلى جانب دور قطاع الميادين فى إختبارات الذخيرة والمعايرة للصناعات العسكرية.