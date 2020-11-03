اقتصاد وأسواق

مستشار وزير الإنتاج الحربي يستعرض إنجازات القطاعات التابعة

الوزارة نفذت 27 دورة تدريبية وتعمل على تنفيذ 14 أخرى، وذلك بهدف تأهيل وتطوير الموظفين المؤهلين للانتقال إلى العاصمة الإدارية.
المال - خاص 1:14 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20 1:14 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استعرض المهندس أسامة عبد العزيز، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربى لشئون القطاعات الحكومية إنجازات الوزارة وقطاعاتها التابعة التى تضم المركز الطبى التخصصى، قطاع الميادين المركزية، قطاع التدريب، مدرستى الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان والسلام، الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.

وعرض خلال كلمته فى حفل عيد الإنتاج الحربي السادس والستين، اليوم، دور القطاعات فى تحقيق العديد من الإنجازات خلال العـــام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ من خطط تدريبية متطورة وتطوير إدارى وإعادة هيكلة، فى ضوء الإهتمام بالعنصر البشرى بالوزارة وتدريبه وتطويره وتأهيله لتولي المناصب القيادية.

اقرأ أيضا  «مسيرة عطاء .. وفارس نبيل» فيلم يذكر تاريخ الإنتاج الحربي ويكرم «العصار» (فيديو)

وأشار إلى أن الوزارة نفذت 27 دورة تدريبية وتعمل على تنفيذ 14 أخرى، وذلك بهدف تأهيل وتطوير الموظفين المؤهلين للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

ولفت إلى اهتمام الوزارة بالتعليم من خلال تطوير الوحدات التعليمية التابعة وتخريج العمالة الفنية المدربة على خوض غمار سوق العمل، إلى جانب الاهتمام بصحة العاملين وتقديم أفضل رعاية صحية لهم ولأسرهم من خلال المركز الطبى، إلى جانب دور قطاع الميادين فى إختبارات الذخيرة والمعايرة للصناعات العسكرية.

اقرأ أيضا  المالية : نتطلع لتعاون مصري سويسري لدعم التحول للاقتصاد الرقمي‎
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

المالية : ٣٠٪ من رواتب الموظف مقدمًا ببطاقات «ميزة» للاستخدام فى المشتريات

منى عبدالباري 1:04 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

«ميديكاجو» توفر 76 مليون جرعة من لقاح كورونا للحكومة الكندية

المرسي عزت 1:00 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

الإنتاج الحربي تكرم عمال المصانع في احتفالية العيد السادس والستين

أحمد اللاهوني 12:56 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

وزير الإنتاج الحربي: 15.5 مليار جنيه إيرادات الشركات التابعة خلال عام

أحمد اللاهوني 12:20 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

الحكومة: مؤشر مدراء المشتريات سجل 51.4 نقطة فى أكتوبر وهو الأعلى منذ 2014

صفية حمدي 11:49 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

أسعار الذهب في مصر اليوم 3-11-2020.. وعيار 21 يسجل 828 جنيها

عمر سالم 11:40 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20