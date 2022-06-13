مستشار وزير الإنتاج الحربى : مصر تشهد حراكا قويا في مجال أمن المعلومات والشبكات

قال الدكتور أحمد عبد النظير ، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربى ، إن مصر أصبحت تشهد حراكا قويا فى مجال أمن المعلومات والشبكات تزامنا مع الاهتمام الدولى المتزايد بشأن الأمن المعلوماتى ، لافتا إلى أن مفهوم الأمن السيبرانى يستهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات وتعزيز حماية وسرية البيانات.

جاء ذلك فى كلمته خلال المؤتمر الأول لأمن المعلومات الذى تنظمه شركة ميركورى للاتصالات على مدار يومى 13 و 14 يونيو الجارى وترعاه جريدة المال إعلاميا.

وأوضح عبد النظير أن وزارته تقوم بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية للمشاركة الفعالة فى تنفيذ المشروعات القومية للدولة لميكنة عدة منظومات منها التأمين الصحى الشامل والحجر الزراعى والحيازة الزراعية وتأمين منظومة العدادات مسبقة الدفع.

وأكد أن وزارة الإنتاج الحربى تعمل وفق استراتيجية ترتكز على عدة محاور منها المشاركة فى المشروعات القومية وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى كل المجالات.