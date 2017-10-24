مستشار وزيرة التخطيط يناقش القطاع غير الرسمي في ندوة بالغردقة

المال - خاص يناقش الدكتور خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط لشئون التنمية المحلية والمشروعات القومية، ومدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، التعاملات غير النقدية من أجل الشمول المالي، خلال الندوة التي ينظمها مركز المشروعات الدولية الخاصة، وأعضاء "المنتدى الاقتصادي لمصر بك

المال – خاص

يناقش الدكتور خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط لشئون التنمية المحلية والمشروعات القومية، ومدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، التعاملات غير النقدية من أجل الشمول المالي، خلال الندوة التي ينظمها مركز المشروعات الدولية الخاصة، وأعضاء “المنتدى الاقتصادي لمصر بكره” بالغردقة، في محافظة البحر الأحمر بالفترة بين 26 و27 أكتوبر، تحت عنوان “فرص وتحديات النمو الاقتصادي اليوم.. الاستثمار في عصر الاقتصاد غير النقدي”.

وتتناول الفعالية، الحديث عن تقديرات حجم القطاع غير الرسمي في مصر والعوائق التى تواجه المنشأة ما يدفعها إلى التحول إلى هذا القطاع، والإجراءات التي تم إتخاذها لمواجهة تلك العوائق وأمثلة على ذلك.

ويلقي زكريا، كلمة بالنيابة عن الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي تتواجد في العاصمة الفرنسية باريس مرافقة لرئيس الجمهورية في رحلته إلى الجمهورية الفرنسية.