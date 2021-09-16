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مستشار وزيرة التخطيط : طرح مرتقب للسندات الخضراء

مؤكدة ثقة العالم فى الاقتصاد المصري
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9:21 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21 9:21 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21

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قالت ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك توجهًا عامًا للدولة للتوسع فى طرق التمويل الأخضر، وتخصيص 30% من حجم الاستثمارات العامة للمشروعات الخضراء،  لافتة إلى أنه مقمة القاهرةن المتوقع تنفيذ طرح جديد السندات الخضراء الفترة المقبلة، نظرًا لثقة العالم فى السوق المصرية.

وأضافت ندى مسعود، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، على هامش قمة القاهرة للمديرين الماليين، التى انعقدت بالقاهرة الأربعاء، أن أول طرح للسندات الخضراء فى مصر تمت تغطيته أكثر من 4 مرات، موضحة أن توقيت أى طرح جديد مرتبط بأحوال السوق والظروف المحيطة، مؤكدة ثقة العالم فى حجم الاقتصاد المصرى وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

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وكانت «المال» قد حصلت فى وقت سابق على قائمة بأول 5 مشروعات سيتم استغلال 500 مليون دولار من حصيلة أول سندات خضراء طرحتها مصر فى تمويلها.

وتضم المشروعات مونوريل «العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر»، إضافة إلى الخدمات الاستشارية للمونوريل، ومحطات معالجة قرى عرب المدابغ، والصرف الصحى بامتداد مركز العياط بالجيزة،  والصرف الصحى شرق الإسكندرية،، وتحلية مياه الضبعة.

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يشار إلى أن وزارة المالية المصرية أصدرت أول طرح للسندات الخضراء نهاية سبتمبر الماضى، وتجاوزت التغطية حجم الإصدار المعلن، وقيمته 500 مليون دولار، بسعر عائد %5.25 لأجل 5 سنوات بمعدل 7.4 مرة، وبلغ الحجم المقبول منها 750 مليون دولار، وقال وزير المالية آنذاك إن التغطية تجاوزت الحجم المقبول بواقع 5 مرات. وجذب الإصدار الأول للسندات الخضراء قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط، بلغت نسب مشاركتهم %47 و %41 و %6 و %6 على الترتيب.

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