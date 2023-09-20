مستشار هيئة الرقابة المالية: القرار 140 يوفر 3 مستويات من الأمان

قال طارق إبراهيم، مستشار هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا والإبتكار، إن القرار 140 الذي أصدرته الهيئة مؤخراً يركز علي وصف الهوية الرقمية، وكيفية استخدامها، ويوفر 3 مستويات من الأمان .

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها شركة ديجيفايد لحلول التعرّيف الإلكتروني اليوم الأربعاء تحت عنوان اتجاهات تكنولوجيا الهوية الرقمية – رؤية للغد.

وأضاف إبراهيم، أن هناك 3 مستويات من الأمان الذي يوفره القرار، أولهم الرقم القومي والهاتف المرتبط به، وهو ما يمكن الأفراد من تكوين هوية رقمية، والثاني سيتم استخدامه في التدفقات النقدية عل المنتجات المالية غير المصرفية، والأخير خاص بحالة وجود مستوي عالي من المخاطرة، وخلاله يمكن لمقدمي الخدمات طلب التوقيع الإلكتروني من العملاء.

ولفت مستشار الرقابة المالية للتكنولوجيا والإبتكار، إلى أن الهيئة بدأت في الإعداد لإصدار تلك القرارات منذ عام ٢٠١٨، إذ قامت بعمل العديد من الأبحاث عن مدي إمكانية استخدام التكنولوجيا بطريقة منظمة في الأسواق الثلاثة الرئيسية المتواجدة تحت مظلتها، من تأمين وتمويل واستثمار.

وأضاف أن الهيئة قامت كذلك بالاجتماع مع العديد من الشركات المقدمة لخدمات التعهيد قبل إصدار تلك القرارات حتي تكون علي دراية كاملة بالوضع الحالي، وكان من ضمنها ديجفايد لحلول التعريف الإلكتروني إلي جانب غيرها من الكيانات العاملة في المجال.