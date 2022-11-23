مستشار محافظ البنك المركزي: الدولة تعمل على النهوض بالاستثمار في جميع القطاعات

قالت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، إن الدولة المصرية تسعي للنهوض بالاستثمار في كافة القطاعات، وذلك توجيها لتعليمات الرئيس السيسي، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، وتماشيا مع رؤية مصر 2030.

وأضافت نجم خلال كلمتها، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر فينجر برنت في دورته الخامسة، أن القطاع المصرفي يبذل جهدا في الارتقاء بحياة المواطن، فيما يخص قطاع الصحة، وتطوير العشوائيات، رصف الطرق، إدخال الغاز، وبناء المدارس والمستشفيات، وذلك لخلق بيئة استثمارية جذابة.

وأكملت: “نحن نبني مدارس، ونسعى إلى عودة الأنشطة الرياضية والفنية لطلاب المدارس، كما نساعد في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة وخاصة للفتيات، ليعود عليها وعلى بيتها بعائد، وفي نفس الوقت نهتم بالأسر، ونحاول مع بنوك مخصصة لريادة الأعمال وتنمية الحرف، ونساعد أصحاب الحرف من التسويق والمعارض، ونعمل كقطاع مصرفي علي تنمية المجتمع، ونساعد في كل شيء نستطيع أن نقوم به”.

يذكر أن قمة فينجر برنت، تنظمها مؤسسة تروس للتنمية، بالشراكة مع مؤسسة المدني للاستشارات، وبي تو بي كابيتال، وانطلقت فعالياتها أمس 22 نوفمبر، بحضور كوكبة من الوزراء ورجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب، إذ تعد واحدة من أكبر الفعاليات والمنصات التي تقام في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك تحت عنوان “الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص” على مدار يومي 22-23 نوفمبر 2022م.