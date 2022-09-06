مستشار مالي يقيم سهم «دومتي» أعلى من عرض الاستحواذ بنسبة 38%

تلقت شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، تقرير قيمة عادلة للسهم يزيد بنسبة 38% عن عرض الاستحواذ المقدم على أسهمها من تحالف شركة «Expedition Investment».

وأظهر التقرير المعد من مكتب BOD كيز للاستشارات المالية تقدير سهم دومتي بنحو 6.9 جنيه بزيادة 1.9 جنيه عن العرض المقدم للاستحواذ عليها بنسبة 38% تقريبا (راجعت الرقابة المالية التقرير).

واطلع مجلس إدارة الشركة على التقرير بجلسة 6 سبتمبر الجارى وانتهى رأي الأعضاء المستقلين إلى نفس النتيجة التى وصلت إليها دراسة القيمة العادلة للسهم مع دعوة الجمعية العامة لاجتماع غير عادي لتعديل المادة 21 من النظام الأساسى للشركة.

وقرر مجلس إدارة دومتي فى 17 أغسطس الماضى تكليف مكتب BOD كيز للاستشارات المالية بإعداد تقرير قيمة عادلة للسهم، التزاما بإجراءات الرقابة المالية المعمول بها فى صفقات الاستحواذ داخل سوق المال. (أرجأ المجلس إبداء رأيه فى العرض لحين صدور القيمة العادلة).

وقالت الشركة إن اختيار مكتب BOD كيز للاستشارات المالية يعود إلى خبرته الطويلة فى هذا المجال وعدم ارتباطه بأية أطراف ذات صلة بالتحالف المقدِّم لعرض الاستحواذ.

وحصل اقتراح تعيينBOD على تصويت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين دون باقى أعضاء المجلس، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية بتاريح (17 أغسطس ).

وانعقدت الجلسة التى حصل فيها التصويت بآلية الفيديو كونفرانس وحضرها كل من المهندس عمر محمد الدماطى رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عمر الدماطى العضو المنتدب. كما حضر منير فخرى عبد النور (عضوا)، وهانى سرى الدين (عضوا)، ومحمد عبد الباقى عبد الرحمن (عضوًا منتدبًا للشئون المالية).

دومتي: عرض الشراء متاح أمام حملة الأسهم حتى 18 سبتمبر الجارى

البورصة المصرية

وتقدم تحالف مستثمرين بشركة «Expedition Investment» بعرض شراء 34% من أسهم دومتي، وقرر فتح باب التسجيل أمام حملة الأسهم لمدة عشرين يوم عمل بعد أن حصل على موافقة هيئة الرقابة المالية.

وأظهرت نشرة استحواذ دومتي المنشورة بجريدة المال بعدد 17 أغسطس الماضى استمرار فترة سريان العرض بداية من جلسة 18 أغسطس حتى 14 سبتمبر 2022

وأبدت هيئة الرقابة المالية، أمس الاثنين (16 أغسطس)، موافقتها على نشر عرض الاستحواذ المقدم من تحالف «Expedition Investment» لشراء 34% من الأسهم بقيمة إجمالية 481 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت هيئة الرقابة المالية، فى بيان تفصيلي للبورصة، إن موافقتها على نشر عرض الشراء لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

كما ألزمت الهيئة الشركة بنشر عرض الاستحواذ خلال يومين من صدور الموافقة (16 أغسطس)، على أن تبدأ فترة سريان العرض فى اليوم التالى للنشر ولمدة عشرين يوم عمل،

على أن تقوم الشركة بتنفيذ عمليات الشراء للأسهم المستجيبة في غضون خمسة أيام كحد أقصى من انتهاء العرض.

تفاصيل: تحالف Expedition يستحوذ بالفعل على 56.6% ويسعى لاستكمالها إلى 90%

ويستهدف العرض الاستحواذ على 96.1 مليون سهم تمثل (34%) من إجمالى الأسهم وهى النسبة المكملة لحاجز الـ90% لتحالف المساهمين المشار إليه،

والذى يستحوذ بالفعل على 56.6% تقريبًا من أسهم الشركة فى الوقت الحالى، وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابة المالية.

وتتولى شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية مهامَّ سمسار العرض، بينما يتولى مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة، مهامّ المستشار القانونى للصفقة، وفقًا لنشرة الطرح المرسلة للرقابية المالية (16 أغسطس).

يشار إلى أن عرض Expedition جرى تقديمه بشكل مبدئى فى 3 أبريل الماضى بسعر 5 جنيهات للسهم، بالتزامن مع بدء عملية الفحص النافى للجهالة، ثم جرى تقديمه رسميًّا لدى هيئة الرقابة المالية منذ 3 يوليو الماضى (استمرت الهيئة فى دراسته والبتّ فيه شهرًا ونصف الشهر تقريبًا)،

يشار إلى أن Expedition Investment تأسست حديثًا (21 مارس الماضى) بدولة موريشيوس، وتتكون من تحالف مستثمرين مصريين وعرب، من بينهم «آل الدماطى» المالكين فى دومتى.

وأعلنت شركة الملتقى العربى للاستثمارات، فى وقت لاحق، انضمامها إلى تحالف المستثمرين المساهمين في “Expedition”، عبر توقيع اتفاقية اكتتاب بمبلغ 50 مليون جنيه.

وقالت الملتقى العربي، في إفصاح مرسل للبورصة (16 يونيو الماضى)، إن هذا المبلغ سيتم ضخُّه مقابل تخصيص نسبة من الأسهم لصالحها لم يجرِ تحديدها بعدُ.

وأشارت إلى أن دخولها فى هذا التحالف يأتى فى إطار حرص مجلس الإدارة على تنويع المحفظة الاستثمارية للشركة بما يعود بالنفع على المساهمين ويعظم فرص النمو خلال الفترة المقبلة.

هيكل ملكية دومتي وخريطة العائلات المساهمة حتى يوليو الماضى

محمد الدماطى نائب رئيس شركة الصناعات الغذائية العربية -دومتى

ويتوزع هيكل ملكية دومتي، بين رجل الأعمال السعودى يحيى محمد عوض بن لادن، بنسبة 15.6%، وشركة تريفى هولدنج بنسبة 11.53%، كما يستحوذ عمر محمد عبد الحميد الدماطي على 9.19%.

كما تسهم زينب محمد عبد الحميد شاهين بنسبة 7.22%، وتستحوذ شركة NASS RUSSEL INVESTMENT COMPANY PLC على نسبة 6.7%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة، وفقًا لآخِر إفصاح ملكية بتاريخ 17 يوليو الماضى.

وكشفت مصادر مطلعة، لـ«المال»، أن عائلة الدماطى تعتزم زيادة نسبتها فى «دومتى»، من خلال حصتها فى Expedition Investment التى تُخطط للاستحواذ على 90% الأسهم.

وقال محمد الدماطى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فى تصريح لاحق، إن العائلة مستمرة في هيكل ملكية الشركة حال إتمام صفقة الاستحواذ، بل تسعى لزيادة ملكيتها .

وأظهر أحدث نتائج أعمال لدومتي تحولها للربحية بقيمة 50.37 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بخسائر بلغت 3.4 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة 1.12 مليار جنيه، خلال الربع المذكور، مقارنة بمبيعات بلغت 647 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2021، وفقًا للقوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة مؤخرًا.