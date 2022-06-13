مستشار مالى يُقيم سهم أبو ظبي الإسلامي بنحو 38.29 جنيه قبل مضاعفة رأس المال

قدر مستشار مالى مستقل سهم مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر بنحو 38.29 جنيه قبل مضاعفة رأس المال المصدر المقررة أخيرا من 2 إلى 4 مليارات جنيه مصرى.

وقال مصرف أبو ظبي الإسلامي فى إفصاح مرسل للبورصة اليوم الإثنين، إن تقرير القيمة العادلة المعد من قبل شركة سوليد كابيتال انتهى إلى تقييم السهم بين 38.29 جنيه قبل الزيادة و22.44 جنيه بعد الزيادة.

وحصل المصرف مطلع يونيو الجارى على موافقة الرقابة المالية للشروع فى إجراءات تنفيذ اكتتاب مضاعفة رأسمالها المصدر من 2 إلى 4 مليارات جنيه مصرى.

وقال المصرف، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إنه سيدعو قدامى المساهمين للاكتتاب فى الزيادة، بناء على موافقة الرقابة المالية.

أبو ظبي الإسلامي : فتح باب الاكتتاب فى زيادة رأس المال لمدة شهر اعتبارا من 21 يونيو

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ومن المقرر فتح باب الاكتتاب فى الزيادة لمدة شهر يبدأ من 21 يونيو الحالي، وتنتهى 21 يوليو المقبل، مع أحقّية المصرف فى غلق الباب حال تغطية قيمة الاكتتاب.

وتتلقى فروع مصرف أبو ظبى بالقاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والإسكندرية طلبات المساهمين لفتح حسابات مالية تختص بالاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر.

وتتوزع الزيادة على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم تغطي كامل قيمة الزيادة البالغة 2 مليار جنيه، إضافة إلى مصاريف إصدار تصل إلى 5.23 قرش للسهم.

بيع الوطنية للزجاج والبلور بقيمة 33.7 مليون جنيه فى إطار خطة تخارج

ووافق مصرف أبو ظبي فى شهر أبريل الماضى، على بيع شركته التابعة الوطنية للزجاج والبلور لمجموعة الجارحى للحديد والصلب بقيمة إجمالية قدرها 33.7 مليون جنيه، مع ضمان فارق سعر لصغار المساهمين بنحو 15 قرشًا للسهم.

وتعهّد المصرف لصغار المساهمين، خلال الثلاثة الأشهر التالية، لتنفيذ عرض الشراء في البورصة المصرية (حتى يوليو المقبل)، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة فى 21 أبريل الماضى.

كانت الوحدة للتنمية الصناعية التابعة لمجموعة الجارحي قد تقدمت بعرض رسمي، مطلع مارس الماضي، بسعر 1.35 جنيه للسهم، ثم اضطرت لرفع السعر إلى 2.25 جنيه في 6 أبريل، بعد دخول قنديل للزجاج بعرض أعلى قيمته 2 جنيه للسهم.

وتعتبر شركة الوطنية للزجاج والبلور، إحدى الشركات التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي، الذى أعلن، منذ ثلاث سنوات، رغبته فى التخارج من سبع شركات تابعة، فى إطار خطة لإعادة الهيكلة.

أبو ظبي باع شركتين تابعتين العام الماضى بقيمة 168 مليون جنيه

وباع المصرف، خلال عام 2021، شركتين تابعتين فى البورصة المصرية هما أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

ونفّذ عدد من المستثمرين الأفراد فى 30 مارس 2021 عملية شراء شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر 28.5 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 139.9 مليون جنيه تقريبًا.

كما نفذت شركة تايكون القابضة، فى 17 أغسطس الماضى، عملية شراء 85% من أسهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات بقيمة إجمالية 27.7 مليون جنيه، وذلك بعد منافسة شرسة مع ست شركات أخرى.

وتبلغ مساهمته فى الشركة الوطنية للزجاج والبللور 86.13%، كما تبلغ مساهمته فى الشركة الوطنية للتجارة والتنمية 65.74%، بينما تبلغ مساهمته فى شركة أسيوط الإسلامية للتجارة 40%.

كذلك يستحوذ المصرف على 75.73% من شركة القاهرة للاستثمار، كما يمتلك شركات أبو ظبي القابضة، وأبو ظبي كابيتال، وإديليس للتأجير التمويلي بواقع 99.92% و99.88% و96.66%.

وتبلغ مساهمة المصرف في شركة أبوظبي للاستثمار العقاري 44.42%، وأبوظبي لإدارة الأوراق المالية 99.89%، كما يسهم البنك فى شركتي الإسكندرية الوطنية للاستثمار، والقاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية بنسب فوق الخسمين بالمائة.