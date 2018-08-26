مستشار طرح آموك يفتح الباب لبنوك الاستثمار لتقديم عروضها

رجب عزالدين:قالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، إن مستشار الطرح الثانوى بالبورصة طلب تقديم العروض لبنوك الاستثمار اليوم الأحد.وأضافت فى بيان للبورصة المصرية، إن شركة إن أي كابيتال مستشار الطرح الثانوى لنسبة تصل إلى 20 % من أسهم الشركة، طرحت اليوم طلب تقديم العروض لبنوك الاستثمار



رجب عزالدين:

قالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، إن مستشار الطرح الثانوى بالبورصة طلب تقديم العروض لبنوك الاستثمار اليوم الأحد.

وأضافت فى بيان للبورصة المصرية، إن شركة إن أي كابيتال مستشار الطرح الثانوى لنسبة تصل إلى 20 % من أسهم الشركة، طرحت اليوم طلب تقديم العروض لبنوك الاستثمار لتقديم خدماتهم بخصوص الطرح المشار إليه .

وأعلنت الحكومة المصرية فى مارس الماضي، عن خطة لطرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.

ومن المقرر طرح أسهم إضافية في الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والإسكندرية لتداول الحاويات بالبورصة في نوفمبر، في حين سيتم طرح أسهم في أبو قير للأسمدة في شهر ديسمبر وفقا لتصريحات سابقة لوزير قطاع الأعمال العام المصري.