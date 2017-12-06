مستشار سابق بخارجية أمريكا: قرار ترامب يشعل العنف

قال آرون ديفيد ميلر، المستشار السابق بوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون عملية السلام العربية الإسرائيلية، إن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والمتوقع أن يعلن عنه ترامب، الأربعاء، سيشعل العنف وسيفرح المتطرفين، على حد تعبيره.

وأضاف ميلر في مقابلة مع CNN :”ببساطة، إذا كنت تريد صناعة مشكلة تجمع بين شحن الحقد وإشعال الكراهية، فالقدس هي أفضل طريقة للقيام بذلك، لا شك.”

وتابع قائلا: “هذا الأمر (إعلان ترامب المتوقع) من الممكن أن يشعل العنف والمظاهرات وخصوصا في المناطق المشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفي العادة عندما تكون القدس هي المشكلة فإن هذه المشكلة تتصاعد إلى الفضاء، وتذكروا أحداث الحرم الشريف في 1990 و1996 و2000 بالإضافة إلى آخر حدث في 2017 حول أجهزة كشف معادن”.

