«مستشار رفعت عنه الحصانة».. اتهام زوج المذيعة شيماء جمال بقتلها (تفاصيل)

قررت النيابة العامة ضبط وإحضار زوج المذيعة شيماء جمال لاتهامه في ارتكاب جريمة قتل المجني عليها، عقب خلافات زوجية نشبت بينهما دفعته للاعتداء عليه بظهر سلاح ناري على الرأس، حتى فارقت الحياة ودفن الجثمان داخل مزرعة فيلا في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك بعدما اتضح أن المتهم مستشار بمجلس الدولة ورفعت الحصانة عنه للتحقيق معه، في الاتهام بالقضية.

وكشفت مصادر أن المتهم هارب ولم يلقي القبض عليه حتى الآن، كما أنه جارٍ استخراج الجثمان وعرضه على الطب الشرعي لمعرفة تفاصيل الوفاة.

واتضح أن زوج المذيعة شيماء جمال قد أبلغ الشرطة عن اختفائها منذ 20 يومًا بعد ذهابها للكوافير، وعدم عودتها وإغلاق هاتفها.

وعثرت الأجهزة الأمنية -اليوم- على جثمان المذيعة شيماء جمال داخل مزرعة بقرية أبو صير في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، بعدما وجدتها مدفونة عقب اختفاء تجاوز 20 يومًا.

وتحقق الأجهزة الأمنية في واقعة قتل المذيعة بعدما تلقت إخطارًا بتغيب مقدمة برنامج «المشاغبة» على إحدى الفضائيات.

وتفحص خط سير المذيعة، وتستمع لأقوال أهلها للوقوف على ملابسات اختفائها حتى الآن.

ورجحت التحريات الأولية، الاشتباه في زوجها بارتكاب الجريمة بعد الابلاغ عن للاختفاء، ولم يتبين صحتها حتى الآن.