مستشار رئيس النواب: مراعاة ملاحظات «الشيوخ» بتعديلات قانون الاستثمار

أكد الدكتور محمد عبد العليم، مستشار رئيس مجلس النواب أن تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديدة المعروضة حاليا أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس تم إجراء تعديلات عليها بعد الاعتراضات التي تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ.

وقال مستشار رئيس المجلس خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017: “مشروع القانون ماكنش جاي بالشكل ده بسبب الاعتراضات التي حدثت عليه في الشيوخ وعملوا عدة تعديلات طالب المستشار حنفي جبالي بضرورة اخذها في الاعتبار”.

وكشف عن التنسيق بين الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان والمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لأخذ ملاحظات مجلس الشيوخ في الاعتبار وتم التوافق علي التعديلات المعروضة حاليا بناء على الاجتماعات التنسيقية التي تمت.