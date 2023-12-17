مستشار رئيس «الأكاديمية العربية» تدعو لمشاركة أهل الفكر والثقافة في صحافة الموبايل

أكدت عزة هيكل، مستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم النقل البحري والتكنولوجيا، أهمية الثقافة والفكر في الإعلام، موضحة أنه ليس مجرد وسيلة لنشر المعلومات، بل لنشر الثقافة والفكر.

ودعت هيكل خلال الجلسة الثانية تحت عنوان «تجربة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمة في مجال الإعلام الرقمي»، إلى مشاركة أهل الفكر والثقافة في صحافة الموبايل، شريطة ضبط جودة المحتوى الإعلامي وضمان أنه يعكس القيم الثقافية والفكرية للمجتمع.

وسلطت عزة هيكل الضوء على عدد من القضايا المهمة المتعلقة بصحافة الموبايل والثقافة والإعلام، خاصة في ظل التطور السريع لوسائل الإعلام والتكنولوجيا.