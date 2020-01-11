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مستشار «خارجية» كوريا الشمالية: كيم معجب بترامب لكنه لن يقود البلاد على أساس العلاقات الشخصية

كوريا الشمالية تلقت تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد ميلاد الزعيم، كيم جونغ أون
المال - خاص 12:22 م, السبت, 11 يناير 20 12:22 م, السبت, 11 يناير 20

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قال كيم كي جوان مستشار وزارة خارجية كوريا الشمالية في بيان: “أن رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ربما يكن الإعجاب لترامب على المستوى الشخصي، لكنه لن يقود البلاد على أساس المشاعر الشخصية”.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية بيانًا اليوم السبت جاء فيه أن كوريا الشمالية تلقت تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد ميلاد الزعيم، كيم جونغ أون، نقلًا عن روسيا اليوم.

وتابع قائلا: “رغم العلاقات الطيبة بين الزعيمين فمن الخطأ أن تتوقع الولايات المتحدة عودة للمفاوضات”.

وقال مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية، تشونغ إيوي يونغ، أمس الجمعة، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعث رسالة تهنئة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بمناسبة عيد ميلاده.

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بقلم المال - خاص

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