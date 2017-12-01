مستشار ترامب يعترف بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي

رويترز قال ممثلون للادعاء، اليوم، إن مايكل فلين، المستشار السابق للأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعترف بالكذب على مكتب التحقيق الفيدرالي (إف.بي.آي). وأضافوا أنه تحدَّث مع أعضاء بارزين في فريق ترامب الانتقالي بشأن اتصالات فلين بالسفير الروسي إلى الولايات المتحدة.وأ

رويترز

قال ممثلون للادعاء، اليوم، إن مايكل فلين، المستشار السابق للأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعترف بالكذب على مكتب التحقيق الفيدرالي (إف.بي.آي).

وأضافوا أنه تحدَّث مع أعضاء بارزين في فريق ترامب الانتقالي بشأن اتصالات فلين بالسفير الروسي إلى الولايات المتحدة.

وأكد ممثلو الادعاء الاتحاديون أيضًا أن فلين تلقّى تعليمات من ”عضو بارز جدًّا“ في فريق ترامب الانتقالي بشأن تصويت في الأمم المتحدة، ديسمبر 2016.

وذكروا أن فلين قدم بيانات كاذبة وأغفل بيانات في تقرير عن التعامل مع وكلاء جهات أجنبية قدّمه في السابع من مارس 2017 بشأن عمل شركته مع الحكومة التركية.