مستشار ترامب: نعتبر روسيا والسعودية توقفتا عن مناوشات النفط

أعلن لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب يعتبر أن روسيا والمملكة العربية السعودية “توقفتا عن المناوشات” بخصوص النفط وقررتا “إيقاف إغراق السوق”.

ووفقا لـ”سبوتنيك” قال كودلو في تصريحات صحفية: تحدث الرئيس ترامب في مع الرئيس بوتين وولي العهد السعودي، الرئيس ترامب يعتبر أنهما بعد إيقاف المناوشات مع بعضهما البعض، اتفقا على التزامهما بوقف الضخ المصطنع للنفط في السوق المتكدسة أصلا بكثرة.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، عن قناعته بأن روسيا والسعودية ستتوصلان إلى اتفاق بشأن الوضع الحالي في أسواق النفط قريبا.

وأشار ترامب إلى أنه يمكن تخفيض حجم الإنتاج من 10 إلى 15 مليون برميل يوميا.

وأكد ترامب أمس أن قطاع النفط في العالم مدمر، وهذا الأمر سيئ جدا بالنسبة لروسيا وللسعودية، سيئ جدا لكليهما على حد سواء، أعتقد أنهما ستبرمان صفقة.

ودعت السعودية، يوم أمس الخميس، إلى عقد اجتماع عاجل لدول منظمة مصدري النفط “أوبك” ومجموعة من الدول المنتجة الأخرى؛ سعيا للوصول إلى اتفاق يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

كما أعلن مصدر مطلع، اليوم الجمعة، أن اجتماع “أوبك+” للدول المنتجة للنفط في 6 أبريل، سيبحث خطط إمكانية خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا، ولا يوجد تخصيص حصص حتى الآن، وقد ينضم عدد من الدول الجديدة إلى صيغة “أوبك+”.