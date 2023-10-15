مستشار بـ«التعبئة والإحصاء»: 35.7% من المصريين يصنفون «فقراء» في 2023

قالت الدكتورة هبة الليثي، أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة ومستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إن 35.7% من المصريين يصنفون فقراء، حسب آخر دراسات إحصائية في العام الحالي، بينما أشارت النسبة في 2022 إلى فقر 33.7% من أهل البلاد، في حين كانت النسبة في 2021 تشير إلى 31.1% من السكان المصريين.

جاء ذلك خلال أطروحتها باللقاء المفتوح الذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في مشروعها “حلول للسياسات البديلة”، تحت عنوان “أين وصلت أرقام الفقر في مصر؟”، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر.

وأضافت أن أسعار الغذاء بمصر ارتفعت 30% في الفترة من 2021 وحتى 2023، مشيرة إلى أن 40% من الأسر الفقيرة تنفق 40% من دخلها على الغذاء، بينما الأسر الغنية لا تتكلف نفقات غذائها سوى 24% من دخلها.

وبيّنت أن نسب المتعطلين زادت لتصل إلى 8.4% من المصريين، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، بينما نهاية الماضي شهدت انخفاض دخول 19.8% من المصريين.

وأشارت إلى أن الفقراء هم الأقل تعليمًا منذ سنة 2000، حيث لا يحظى بالتعليم الجامعي منهم سوى نسبة 9.4%، بينما 35% منهم لم يتلقوا أي قدر من التعليم من الأساس، مشيرة إلى أن الفقراء هم الفئة الأكثر إنفاقًا على الدروس الخصوصية.

وألمحت إلى أن 23% من الفقراء بمصر ينفقون على الخدمات الصحية أكثر من 10% من دخولهم، ما يشير -وفقًا لمنظمة الصحة العالمية- أن تلك الفئات ترزح تحت خط الفقر الشديد.

وأوضحت أن الدخل المنخفض يؤدي إلى عدم القدرة على الحصول على الغذاء الصحي، ما يؤثر على جودة صحة الفئات الفقيرة، وكذلك انخفاض جودة التعليم، الذي يشير بدوره إلى اضطرارهم للرضا بالعمل غير الرسمي، الذي يؤثر بالطبع على الإنتاجية من حيث جودتها وانخفاضها، ما يصب في النهاية إلى بؤرة الفقر.

وأفادت بأن التأمين الاجتماعي يمثل حائط سد للأسر من الانزياح مع طوفان الفقر، إلا أنها أشارت إلى أن نسبة الأفراد المشمولين بالتأمين انخفضت في الفترة من 2017 إلى 2019، في حين أن الفقراء الأكثر عرضة للصدمات بالمجتمع.

وصرحت بأن 20% من المعوزين يستفيدون من مبادرة “تكافل وكرامة”، بينما 75% من النسبة السابقة من يطلق عليهم فقراء، في حين أن 25% من ذات النسبة قريبين من العوز.

ووضحت أن نسبة 90% من الأسر المصرية خفضت استهلاكها من اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن، في 2023، مشيرة إلى أن الفقر أدى بهم للبحث عن السبل البديلة كالنشويات، ما يسفر عن مضاعفات صحية عديدة لهم، ولا سيما الأطفال الذين يمكن أن يعانوا من التقزم وتأخر النمو وسوء الغذاء.

وذهبت إلى أن زيادة ظاهرة الفقر بين فئات المجتمع المصري، تتزايد حدتها في مناطق معينة، أبرزها الصعيد والريف، مشيرة إلى تعدد المظاهر السلبية من جراء ذلك على المجتمع المصري، من تهميش الطبقات الفقيرة واستبعادها من لعب دور مؤثر في إحداث التنمية، إضافة إلى شعور أفراد هذه الطبقات بالحرمان والعوز.

وأوصت دوائر الحل والعقد بضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة الفقر، بابتكار مبادرات لإقامة المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، ووضع خطط متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه عجلة الإنتاج إليها، بناء على دراسات احتياجات الأسواق المحلية والدولية.