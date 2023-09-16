مستشار بايدن ممتدحا مشروع ربط أوروبا بالهند : النقل عبر السكك الحديدية أسرع من الشحن البحري

أمتدح آموس هوكستين كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مشروع ربط أوروبا بالهند قائلا إن النقل عبر السكك الحديدية أسرع من الشحن البحري. وأضاف أن مشروع الممر الذي أعلنت عنه قمة العشرين الأخيرة للربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، سيغير قواعد اللعبة في المنطقة.

مشروع ربط أوروبا بالهند

وكان قادة مجموعة العشرين، قد أعلنوا على هامش قمة نيودلهي اتفاقا لمشروع “ممر” طموح، للربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط.الاتفاق سيضم عدة دول، ويشمل مشروعات للسكك الحديدية وربط الموانئ البحرية، إلى جانب خطوط لنقل الكهرباء والهيدروجين، وكابلات نقل البيانات.

وتم التوقيع على الاتفاق المبدئي الخاص بالمشروع، السبت، في نيودلهي، بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وفقا لبيان نشره البيت الأبيض.

وعن نتائج مشروع الممر الاقتصادي، قال المسؤول الأمريكي أعتقد أن هذا المشروع سيغير قواعد اللعبة في المنطقة، ولهذا السبب فهو يجمع قادة الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة واليابان وأوروبا معًا.

تغيير قواعد اللعبة

وأضاف “كان هناك حديث منذ عقود عن ربط آسيا وأوروبا. والآن ما تمكنا من قوله هو أنه وباستخدام الاقتصادات المتقدمة في الشرق الأوسط، أولاً، يمكننا نقل المنتجات والسلع من جنوب شرق آسيا من فيتنام عبر الهند، وكل الهند عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا. يجعل الأمر أسرع من الشحن. إنه أسهل وأكثر كفاءة. إنه أكثر كفاءة من حيث التكلفة، لذا فهو أرخص، وأقل تلويثا. لأن النقل يستغرق وقتًا أقل مقارنة بالنقل على متن سفينة. لذلك، تسافر على متن سفينة من الهند إلى الإمارات العربية المتحدة، ثم تسافر عبر السكك الحديدية عبر الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل، ثم تشحن بحراً إلى أوروبا”

وتابع قائلا “أنت تقلل من حرق وقود الديزل وتعطي الأولوية للسكك الحديدية. وهذا هو تغيير قواعد اللعبة في حد ذاته. سيوفر قدرًا هائلاً من المال والوقت وسيكون قادرًا على جعل التجارة العالمية أكثر كفاءة. ولكن بعد ذلك الاستفادة من توفير كابلات البيانات والألياف الضوئية والاستفادة مما كان الشرق الأوسط جيدًا فيه خلال المائة عام الماضية وهو تزويد الاقتصاد العالمي بالطاقة”.