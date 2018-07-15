مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات: إطلاق منظومة النقل الذكى على 20 طريقًا سريعًا

■ تفعيل الكارت الموحد خلال عام.. واستغلال أبراج السكة الحديد لتنفيذ التبع الآلى لـ «النهرى» ■ انتهاء 90 % من إجراءات الشباك الواحد بالموانئ ■ وضع مؤشر لقياس أداء لجميع قطاعات الوزارة ■ تحليل فنى للسلع بالموانئ قبل نقلها عبر السكة الحديد والنهرمدحت إسماعيل تستهدف وزارة النق

■ تفعيل الكارت الموحد خلال عام.. واستغلال أبراج السكة الحديد لتنفيذ التبع الآلى لـ «النهرى»

■ انتهاء 90 % من إجراءات الشباك الواحد بالموانئ

■ وضع مؤشر لقياس أداء لجميع قطاعات الوزارة

■ تحليل فنى للسلع بالموانئ قبل نقلها عبر السكة الحديد والنهر



مدحت إسماعيل



تستهدف وزارة النقل، بمشاركة عدداً من الجهات الحكومية، تطبيق منظومة النقل الذكى على الطرق والمحاور المرورية السريعة، خلال الفترة المقبلة، وتبدأ بحوالى 20 طريقاً محورياً، بحسب تصريحات الدكتورة مها نصار، مستشار وزير النقل لتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت أن وزارة الإسكان من أهم الجهات المشاركة فى المشروع، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، وجهات حكومية أخرى، لافتة إلى أنه تم طرح المشروع على عدداً من الشركات العالمية المتخصصة، وفى انتظار تلقى العروض الفنية والمالية، لمعرفة نوعية الأجهزة والتكلفة.

وأشارت إلى أن المشروع يتطلب تكلفة عالية جداً، فضلاً عن الكفاءة الفنية الدقيقة لتحقيق الهدف منه، موضحة أنه يجرى دراسة أكثر من آلية للتمويل، وسيتم اختيار أفضلها.

وتابعت: دراسة أكثر من طريقة لتوفير تكلفة المشروع، تهدف لعدم تحميل الخزانة العامة للدولة مصروفات باهظة، وتحقيق إيرادات.

وكشفت نصار أنه يجرى استكمال مشروع البنية المعلوماتية لوزارة النقل وجميع الجهات التابعة لها، مشيرة إلى أن وزارة الاتصالات تعد من الجهات الداعمة، والمشارك الأول فى تنفيذه.

وأضافت أن نظام البنية المعلوماتية لقطاعات الوزارة، يستهدف وضع مؤشرات قياس لجميع الجهات التابعة، سواء فيما يخص تنفيذ المشروعات بمختلف أنواعها، أو الهيئات الاقتصادية التابعة للوزارة مع قياس إنتاجية وربحية كل جهة طبقا للمؤشرات العالمية، ومقارنتها بعضها ببعض مثل مؤشرات البنك الدولى لكفاءة الموانئ.

وذكرت أنه تم إنهاء أولى مراحل ذلك المشروع، بتكلفة تصل إلى 3.6 مليون جنيه، وتم عمل التجارب اللازمة للتأكد من نجاج مؤشرات القياس، ومن المستهدف الانتهاء منه بشكل كامل نهاية العام الحالى، موضحة أنه تم اختيار هيئة الطرق والكبارى، وهيئة السكة الحديد، وهيئة ميناء دمياط فى المرحلة الأولى، كنموذج، وجارى استكمال باقى الموانئ.

كما أن جميع الجهات التابعة للوزارة عليها تطبيق نظام ERP المعنى بتخطيط موارد المؤسسة، لتأكيد مبدأ الحوكمة، والشفافية فى إدارة المؤسسات، مشيرة إلى أنه يجرى حالياً تطبيق النظام فى قطاع السكة الحديد عن طريق شركة Trans IT ، إحدى الشركات المملوكة لهيئة السكة الحديد، وسيتم إنهائه بشكل كامل فى قطاعات الوزارة خلال عام.

وقالت أنه يتم حاليا استكمال نظام التتبع بمنظومة النقل النهرى RIS River information System ، بتمويل قرض نمساوى بقيمة 9.5 مليون يورو، لافتة إلى إنه تم تقليل الجدول الزمنى للمشروع ليتم الانتهاء منه نهاية 2018، بدلاً من 2019.

وأضافت أن التجارب الأولية نجحت، ويجرى حالياً استكمال باقى المراحل، لافتة إلى أنه من المقرر إنشاء 4 أبراج، واستغلال 20 برجاً أخرين، تابعين للسكة الحديد.

كما كشفت أنه من المستهدف تطبيق نظام الكارت الذكى الموحد فى جميع مرافق نقل الركاب، موضحة أن تطبيقه يتطلب برمجة الماكينات، سواء فى المترو أو السكة الحديد والمرافق الأخرى، مثل الأتوبيسات، والعربات الخاصة، فضلاً عن وضع آلية لخصم التعريفة لصالح كل مرفق على حده، ولهذا لابد من تحديد جهة التحصيل وشحن الكارت.

وأشارت إلى أن المستهدف الانتهاء تطبيق النظام خلال 12 شهراً من الأن، مشيرة إلى أن النظام سيساعد فى تقدم خدمة جيدة للركاب، ومنع التكدس لشراء التذاكر، إلى جانب إمكانية استغلاله فيما بعد، لتقديم بعض الدعم لحمله حال استحقاقه لذلك.

وقالت إنه من المستهدف أيضا ميكنة جميع القطاعات فى الهيئة القومية لمترو الأنفاق، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، قبل نهاية 2019، بهدف إحكام الرقابة وتطبيق الشفافية.

وأضافت أنه يجرى إجراء تحليل فنى لجميع بيانات الموانئ المتعلقة بالسلع المنقولة، لنقلها من خلال السكة الحديد والنقل النهرى، بدلاً من الطرق، طبقاً لتوجهات الوزارة نحو زيادة منقولات السكة الحديد والنهر من البضائع.

وأشارت إلى أن الموانئ التابعة لوزارة النقل، انتهت من جاهزيتها لتطبيق منظومة الشباك الواحد بنسبة %90، ومن المستهدف قبل نهاية العام استكمال باقى الإجراءات، موضحة أنه تم تنفيذ البرامج الإلكترونية المتعلقة بالنظام سواء فيما يخص القطر أو الإرشاد أو الفاتورة الموحدة، من خلال شركة الحلول المتكاملة التابعة للوزارة، ويتبقى فقط ربط الأنظمة بنظام الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات.

ولفتت إلى أن وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك تعد الداعم والقائد الأول للمشروع، وهناك تنسيق كبير بين الموانئ والمصلحة لإنهاء المشروع وتطبيق النظام فى أقرب وقت.

