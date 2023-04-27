مستشار النمسا وشركاتها يؤكدون بالمائدة المستديرة مع مدبولي رغبتهم بضخ استثمارات في مصر

ألقى السيد كارل نيهامر، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، كلمة خلال المائدة المستديرة المشتركة التي عقدت مساء اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من مسئولي حكومتي البلدين، وممثلي مجتمع الأعمال المصري والنمساوي.

وأشاد المستشار النمساوي في مستهل كلمته بالتاريخ الطويل من العلاقات الثنائية الحيوية الذي يجمع بين مصر وبلاده، وبالزيارة التى قام بها إلى مصر العام الماضي كل من وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، ووزير الداخلية جيرهارد كارنر، وكذلك لقائه المثمر لتبادل الآراء مع السفير محمد الملا، سفير مصر بفيينا في نوفمبر الماضي.

وقال “نيهامر” أن العلاقات الممتازة بين البلدين أسفرت عن علاقات اقتصادية قوية وناجحة بالنسبة للجانبين، لافتاً إلى أن حجم التجارة بين النمسا ومصر في العام الماضي كان يُقدر بحوالي 400 مليون يورو.

وذكر المستشار النمساوي بعض الأمثلة الناجحة للاستثمارات النمساوية في مصر، على رأسها شركة “أندريتز هيدرو”، التي كانت متواجدة بمصر منذ عدة عقود وكانت شريكاً في تحقيق مشروعات في قطاع الطاقة الكهرومائية، وشركة “فريكوينتس”، والتي تساهم بفاعلية في تطوير شبكة الاتصالات، حيث قامت مؤخرا بتحديث الشبكة على امتداد نهر النيل.

إضافة إلى شركة “في أيه تك واباج”، التي قامت بانشاء العديد من محطات معالجة مياه الشرب والصرف في السنوات الأخيرة.

وأكد المستشار النمساوي خلال كلمته على وجود فرص كبيرة للمزيد من التوسع في العلاقات الاقتصادية، والعديد من المجالات منها: إدارة المياه، وتكنولوجيا البيئة، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والبنية التحتية للنقل مشيراً إلى الأهمية الخاصة لهذا المجال، وبالتحديد في مجال البنية التحتية للنقل والخطوات الجادة التي يتم اتخاذها في هذا المجال.

وأعرب “نيهامر” عن ترحيبه بتوقيع بلاده لعدد من العقود بمجال البنية التحتية للسكك الحديدية بمشاركة شركة “فويست ألبين” وشركة “بلاسر وتويرر” لافتاً إلى أنه على ثقة تامة بأنهما سوف يستمران في كونهما شركاء يتمتعان بثقة كبيرة لدى السكك الحديدية المصرية.

وأعرب عن ترحيبه بالشراكة الاستراتيجية بين مصر و الاتحاد الأوروبي في مجال الهيدروجين الأخضر الذي تم التوقيع عليه في قمة المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وكذلك تطلع بلاده إلى تحقيق تعاون قوي في هذا المجال والذي يمثل ضرورة في التحول الي الطاقة الخضراء.

وقال فى ختام كلمته: نريد مساندة طموحات مصر الاقتصادية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وتحدثت خلال المائدة المستديرة، أيضا كارمن جوبي، نائبة رئيس غرفة التجارة النمساوية، واستعرضت خلال كلمتها القطاعات التي تعمل بها الشركات التي حضرت المائدة المستديرة.

وقالت أن الوفد يضم 11 من أبرز الشركات النمساوية العاملة في عدد من القطاعات المختلفة مثل الرعاية الصحية، والصناعات الهندسية، والطاقة، والزراعة، والتكنولوجيا، والنقل والسكك الحديدية، ومعالجة المياه.

وتابعت: جئنا اليوم لبحث سبل تعزيز الشراكات بين كل من الشركات النمساوية والمصرية، لاسيما أن الشركات النمساوية لديها اهتمام كبير بالسوق المصرية.

وأثنت جوبي على أداء الاقتصاد المصري، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.

ومن جانبهم، أعرب مسئولو الشركات النمساوية عن تطلعهم إلى ضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة، وأشار البعض إلى أنهم يبحثون عن شركاء لهم في السوق المصرية، وأكد عدد من الشركات النمساوية العاملة في مصر تطلعهم إلى توسيع استثماراتهم بالبلاد.