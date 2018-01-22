مستشار القائد الأعلى عن عنان: إعلانه الترشح مخالف للقوانين العسكرية

المال- خاصقال اللواء أركان حرب خيرت بركات مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة ومدير شئون الضباط بالقوات المسلحة سابقا، إنه ليس من حق الضابط المستدعى بالجيش إعلان ترشحه لأي منصب سياسي قبل تسوية أوضاعه القانونية، في إشارة إلى الفريق سامي عنان المرشح المحتمل للرئاسة، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق.

المال- خاص

قال اللواء أركان حرب خيرت بركات مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة ومدير شئون الضباط بالقوات المسلحة سابقا، إنه ليس من حق الضابط المستدعى بالجيش إعلان ترشحه لأي منصب سياسي قبل تسوية أوضاعه القانونية، في إشارة إلى الفريق سامي عنان المرشح المحتمل للرئاسة، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق.

وذكر بركات في مداخلة مع برنامج كل يوم ااذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب أن إعلان الترشح قبل إنهاء ارتباط الضباط المستدعى، كحالة الفريق عنان، مخالف للقوانين العسكرية، مؤكدا أنه كان عليه التقدم بطلب لإنهاء ارتباطه بالقوات المسلحة أولا.

وأكد بركات أن القوات المسلحة هي من تبت في أمر أي ضابط يطلب وقف استدعاءه ويصدق على ذلك القائد العام، أو أن يطلب الضابط الاستقالة على أن يتم البت في الطلب بعد اجتماعات لعدد من لجان شؤون الضباط بالجيش.

جدير بالذكر أن الفريق سامي عنان كان قال في خطاب مصور يعلن فيه رغبته في الترشح للرئاسة، أنه ينتظر موافقة الجيش قبل أن يتقدم رسميا بأوراقه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشغل اللواء بركات منصب مدير إدارة الضباط بالقوات المسلحة حتى عام 2016



