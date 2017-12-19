مستشار السيسي: التطرف قضية معقدة وآليات جديدة للمواجهة

جهاد سالمقال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق ومستشار رئيس الجمهورية للملف الأمني إن التطرف قضية معقدة تعقيدات النفس البشرية، ومن ثم فان مجابهة الارهاب لابد ان تستند لدراسات علمية متعمقة ومن خلال آليات جديدة. جاء ذلك خلال مشاركته في فاعليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة التعليم ا

جهاد سالم

قال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق ومستشار رئيس الجمهورية للملف الأمني إن التطرف قضية معقدة تعقيدات النفس البشرية، ومن ثم فان مجابهة الارهاب لابد ان تستند لدراسات علمية متعمقة ومن خلال آليات جديدة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فاعليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة التعليم العالي لطرح خارطة طريق مواجهة الارهاب لرؤية مصر 2030 التي تعدها أكادمية البحث العلمي.

وأضاف جمال الدين أن بداية مكافحة التطرف الديني من خلال رصد من لديهم القابلية للتطرف وبحث حالتهم ومعالجتها سواء فكريا أو ثقافيا أو ماديا قبل الانخراط في الأعمال الإرهابية.

وشدد جمال الدين على ضرورة إعادة تقييم المنظومات الموجودة حاليا للقيام بالدور المنوط بها ومنها منظومة الاخصائين الاجتماعيين والنفسيين.

كما طالب جمال الدين باستحداث آليات لتطوير استراتيجية التعامل مع التطرف في كل المجالات من خلال دور أكبر للاعلام والمؤسسات الدينية.