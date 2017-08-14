مستشار السفارة الرومانية: خط طيران مباشر مع بوخاريست ينعش العلاقات

برجل: قانون الاستثمار جيد.. لكن البيروقراطية لا تزال قائمة هاجر عمران ـ سمر السيد دعا ميهاى برجل، المستشار التجارى لدى سفارة رومانيا بالقاهرة، إلى عودة خط الطيران المباشر بين القاهرة وبوخاريست، وأكد أن ذلك أمر مرهون بالطلب، إلا أنه يمكن استخدامه كنقطة ترانزيت للتوجه لبلدان أوروبية أخرى. وقال فى

برجل: قانون الاستثمار جيد.. لكن البيروقراطية لا تزال قائمة

هاجر عمران ـ سمر السيد

دعا ميهاى برجل، المستشار التجارى لدى سفارة رومانيا بالقاهرة، إلى عودة خط الطيران المباشر بين القاهرة وبوخاريست، وأكد أن ذلك أمر مرهون بالطلب، إلا أنه يمكن استخدامه كنقطة ترانزيت للتوجه لبلدان أوروبية أخرى.

وقال فى تصريحات لـ«المال»، إن رجال الأعمال حاليا يقومون بالوقوف «ترانزيت» فى العاصمة اليونانية أثيناـ أو العاصمة النمساوية فيينا للسفر إلى رومانيا.

وفى إطار متصل، قال «برجل» إن الرومانيين مهتمون بالسياحة فى مصر، لكن هناك أسواقًا منافسة أقرب لرومانيا وتطل على البحر المتوسط أيضا، مثل اليونان وتركيا، وتتميز بتوافد أعداد كبيرة من الرومان عليها، مستبعدا أن تكون قلة عدد الرومانيين الزائرين لمصر بسبب الظروف الأمنية، متابعا: «أنا هنا فى مصر، وأعرف الوضع جيدا، ولا أجد أى مخاوف من الذهاب إلى أى مكان بخلاف شمال سيناء».

وأضاف أن بلاده لم تفرض حظرا للسفر إلى مصر فى أى من الأوقات، حتى أثناء ثورة يناير، ولكنها فقط أصدرت نصيحة للتحذير من السفر إلى شمال سيناء، مثل عدد كبير من الدول الأخرى، نظرا للتهديدات الأمنية هناك، مشيرا إلى أن مصر مقصد سياحى جيد لقضاء إجازة.

وأكد أن الرومانيين الذين يأتون إلى مصر مهتمون بزيارة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن أعداد رحلات الطيران العارض تزداد فى شهور مارس وأبريل ومايو وأكتوبر ونوفمبر، وتعتبر الشهور المشار إليها مواسم للسياحة الرومانية إلى مصر.

وقال إن أعداد السياحة الرومانية ليست ضخمة، لأن عدد السكان هناك ليس كبيرًا، ويبلغ 20 مليون نسمة فقط، وبالتالى لا يقارن بأعداد الإنجليز أو الألمان أو الفرنسيين، والذين يأتون إلى مصر بأعداد كبيرة عادة.

وفى سياق آخر، قال إن إصدار قانون الاستثمار أمر مهم ومشجع لرجال الأعمال، كما أنه يدل على اهتمام الحكومة بتحسين الاستثمار والاقتصاد وفتح البلاد لمزيد من الاستثمارات.

وتابع: لمست الجهود التى قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى برئاسة الوزيرة سحر نصر، فى خروج القانون الجديد، سواء فى البرلمان أو مع مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن منطقة محور قناة السويس مكان مهم للاستثمار.

وشدد «برجل» على أهمية أن يسهل البنك المركزى إجراءات التحويلات المالية للسلع والمنتجات غير الضرورية أو غير الأساسية، مضيفا أن تسجيل الشركات لا يزال يستهلك وقتًا كبيرًا، كما أن مشكلة البيروقراطية لا تزال قائمة، ولاتزال تحتاج إلى حلول.

وقدّر «برجل» صافى التدفقات الرومانية فى مصر بنحو 90 مليون دولار، تتركز فى قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والتجارة فى حين يبلغ إجمالى التدفقات المصرية فى رومانيا نحو 40 مليون دولار.

وأقيمت فاعليات الدورة الثانية من اللجنة العليا الرومانية المشتركة الشهر الماضى بالعاصمة بوخاريست، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن الجانب المصرى، ونظيرها رئيسا عن الجانب الرومانى بعد غياب أكثر من 7 سنوات على انعقاد الجلسة الأولى.

ولفت إلى أن اللجنة المشتركة وفرت فرصًا جديدة للشركات المصرية والرومانية، لتقوية حضورهم فى سوقى البلدين، عبر إنشاء مشروعات استثمارية وتعظيم التبادل التجارى المشترك.