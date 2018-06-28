مستشار الرئيس يدعو لإيجاد طرق فعالة لتحلية مياه البحر

هاني الكاتب: مصر لديها مقومات لزراعة الغابات الشجرية على مياه الصرف الصحيالصاوي أحمدكشف الدكتور هاني الكاتب، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفاصيل مشروع زراعة وصفه بـ"الهام"، تعرّض للإهمال خلال السنوات الأخيرة. وقال الكاتب، خلال ندوة نقاشية، بالقاعة الرئيسية بالمركز الإقليمي ل

هاني الكاتب: مصر لديها مقومات لزراعة الغابات الشجرية على مياه الصرف الصحي





الصاوي أحمد

كشف الدكتور هاني الكاتب، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفاصيل مشروع زراعة وصفه بـ”الهام”، تعرّض للإهمال خلال السنوات الأخيرة.

وقال الكاتب، خلال ندوة نقاشية، بالقاعة الرئيسية بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية، إنه في منتصف التسعينيات بدأت مصر مشروع الغابات المستدامة، وكان مشروعًا هائلا ومهما للاستفادة من مياه الصرف الصحي في مصر.

وأضاف مستشار الرئيس أن مصر ليس لديها خبرة في زراعة الغابات، رغم مناسبة المناخ بمصر لزراعة الأشجار، لافتًا إلى نجاح المشروع في زراعة أنواع كثيرة من الأشجار، على رأسها الماهوجيني والتيك والكولومبيا ستريوجورا والكايا.

وأشار إلى ضرورة استغلال المناخ المناسب لزراعة الغابات الشجرية بمصر، لافتًا أيضًا إلى أن الغابات الشجرية في مصر تواجه العديد من المشكلات، على رأسها نقص المياه، وأزمات في الشبكات.

ونوه بامتلاك مصر تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي، لكن لا يوجد نظام رقابي حاسم وصارم، لا نستطيع أن نقوم بذلك.

وشدد على ضرورة الاتجاه نحو تحلية مياه البحر وإيجاد طرق فعالة مصرية، لأن كل التكنولوجيات الخارجية مكلفة جدا، موضحًا أن القيادة السياسية مهتمة بذلك، مؤكدًا ضرورة التوفير أيضًا في مياه الري واستخدام تقنيات الري تحت سطح التربة للتقليل من البخر.

ولفت إلى أن المصريين والصينيين من آلاف السنين كانوا يستخدمون طريقة الري تحت سطح التربة عن طريق البوص والبردي.