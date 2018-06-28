مستشار الرئيس : نحتاج 22 مليون فدان و130 مليار متر مياه

الصاوي أحمدقال الدكتور هاني الكاتب، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحتاج لـ22 مليون فدان وحوالي 130 مليار متر مياه طبقًا لعدد السكان، مشيرًا إلى أنه رغم محدودية الموارد، هناك إمكانيات أخرى يمكن تعويضها مثل الطاقة الشمسية والبحر. وأكد مستشار الرئيس، خلال محاضرة بعنوان "استدام

الصاوي أحمد





قال الدكتور هاني الكاتب، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحتاج لـ22 مليون فدان وحوالي 130 مليار متر مياه طبقًا لعدد السكان، مشيرًا إلى أنه رغم محدودية الموارد، هناك إمكانيات أخرى يمكن تعويضها مثل الطاقة الشمسية والبحر.

وأكد مستشار الرئيس، خلال محاضرة بعنوان “استدامة الزراعة المتكاملة”، بالقاعة الرئيسية بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية، أنه يوجد لدى مصر أكثر من مليون كيلومتر صحراء، لذلك يجب أن تكون لدينا خطة لاستغلال هذه الموارد وترشيدها والحفاظ عليها للأجيال القادمة، وأيضا رؤية للتنمية المستدامة.

وحول المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة أكد ضرورة تميزها بشكل جمالي فريد، واتباع نطم متكاملة مكونة من منطقة حضرية محاطة بمناطق زراعية وصناعية نظيفة في الضواحي وتشمل مناطق تعليمية وترفيهية تساهم في الجذب السياحي ويجب الاهتمام بالمناطق الخضراء لأن الزراعة أهم من المباني وليس العكس.

وأضاف أن حصة المواطن المصري حاليًّا من المياه أقل من 600 متر، والمفترض أن يكون سنويًّا 1000 متر.