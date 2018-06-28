مستشار الرئيس: مصر تخسر 3.5 فدان فى الساعة بسبب التعديات

الصاوى أحمدقال الدكتور هانى الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للقطاع الزراعي، إن العالم يعانى من تقسيم غير عادل للثروات والموارد، مشيرا ألى أن حوالى 36% من سكان العالم يحتكرونها.وأضاف الكاتب، أن مصر تخسر كل ساعة 3.5 فدان، منذ عام 2011 وتفاقمت بشكل أكبر الآن، معبرا عن حزنه الشديد بسبب ما يراه من مبان

الصاوى أحمد

قال الدكتور هانى الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للقطاع الزراعي، إن العالم يعانى من تقسيم غير عادل للثروات والموارد، مشيرا ألى أن حوالى 36% من سكان العالم يحتكرونها.

وأضاف الكاتب، أن مصر تخسر كل ساعة 3.5 فدان، منذ عام 2011 وتفاقمت بشكل أكبر الآن، معبرا عن حزنه الشديد بسبب ما يراه من مبان على الأراضى الزراعية فى كل المحافظات.

وأكد مستشار الرئيس ضرورة أن تسترد الدولة تلك الاراضى بشكل سريع الى جانب تشديد الرقابة على الزراعية حتى نوقف عملية البناء عليها.

جاء ذلك خلال ندوة نقاشية عن استدامة الزراعة بالمركز الدولى للاغذية والاعلاف بحضور الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة ونائبته الدكتور منى محرز، والدكتور محمود مدنى مدير مركز البحوث الزراعية.