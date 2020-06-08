مستشار الرئيس للصحة: مستشفيات خاصة كبرى بدأت تستجيب لسقف أسعار علاج «كورونا»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مسشار الرئيس لشئون الصحة في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد إن عدد المستشفيات الخاصة التي تتعامل مع هذا وباء كورونا مش كبير .. ورغم ذلك المستشفيات التي تطوعت بوضع أماكن لعزل وعلاج مرضى كورونا.. سمح لها بهذا .. العدد مش كبير لكن حصل تواصل مع هذه المستشفيات والنهاردة كان فيه اجتماع مع السيدة الوزيرة فيه سقف للفلوس اللي بتتاخد من الناس، لأن هذا ليس وقت تحقيق أرباح أو التكسب..

وأضاف: غير مقبول إن حد يبالغ أو حد يحاول يحقق مكاسب من هذا. ومعظم المستشفيات الكبيرة اللي ليها اسم رنان بدأت تستجيب لهذا وتضع سقف لعلاج مرضى كورونا، إنما المبالغة في هذا مش مسموح بيها..

وتابع: إن حتى بعض المستشفيات الحكومية أو الجامعية اللي دخلت علشان تعالج بالأجر مش علشان تاخد أجور من المصريين، ولكن علشان فيه بعض الجهات من المؤسسات بتطلب العلاج فيها.. الهدف كله علاج مكاني لأي مريض مصاب.. والأماكن والمستشفيات التي يتم علاج المرضى فيها هي مستشفيات مؤسسية جيدة جدًا.

يذكر أن وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد أكدت ضرورة إعلاء مصلحة المرضى دون النظر إلى الأرباح، حفاظًا على حياة المواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزيرة تطرقت خلال كلمتها إلى ما أثير من مغالاة في الأسعار ببعض المستشفيات الخاصة التي تقدم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الأيام الماضية، مؤكدة أنه ستكون هناك رقابة صارمة على تلك المستشفيات.

وتابع “مجاهد” أن الوزيرة وجهت قطاع العلاج الحر والتراخيص، بتكثيف المرور على المستشفيات الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، التي تقدم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا للتأكد من الالتزام بالضوابط التي وضعتها الدولة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، مؤكدة على استقبال كافة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.

وأضاف “مجاهد” أن الوزيرة وجهت خلال كلمتها الشكر للقطاع الصحي الخاص لما يبذلونه من جهد وعطاء في خدمة المرضى والمجتمع، بداية من مشاركته في البرامج الرئاسية منها مبادرة “١٠٠ مليون صحة”، و “القضاء على قوائم الانتظار”، ومشروع التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى جهودهم في دعم الوزارة لمواجهة فيروس كورونا، وتخصيص غرف عزل للمصابين، والعمل يد بيد مع مستشفيات الوزارة منذ بداية الجائحة. الصحة : تكثيف المرور على المستشفيات الخاصة للتأكد من عدم المغالاة بأسعار علاج كورونا



