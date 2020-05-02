مستشار الرئيس للصحة : كورونا سيصبح مثل أي أنفلونزا موسمية يتعايش معها العالم

سيأتى بعد أن يكون المجتمع مناعة جماعية ضد الفيروس ويتحول بمرور الموقت لفيروس أقل شراسة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية إن فيروس كورونا المستجد سيصبح بمرور الوقت مثل أى إنفلونزا موسمية يتعايش معها العالم وذلك مثلما حدث في الفيروسات التنفسية سابقا مثل السارس . وزيرة الصحة : العالم يتعايش مع كورونا والشعب مسئول عن الحفاظ على نفسه

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج التاسعة على التلفزيون المصري الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى أن ذلك سيأتى بعد أن يكون المجتمع مناعة جماعية ضد الفيروس ويتحول بمرور الموقت لفيروس أقل شراسة.

وأوضح أن وجود علاج فعال ضد المرض لن يكون قبل عام .

وتابع : بمرور الوقت الفيروس هيتحول الى اقل شراسة وهيبقى فيروس عادى تتعايش معه المجتمعات.

وـعلنت وزارة الصحة اليوم أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة 9 حالات جديدة.

خطة التعايش مع أزمة كورونا

وكانت الوزارة عرضت الأربعاء الماضي الخطة العامة للتعايش مع فيروس كورونا، في اجتماع مجلس الوزراء ، في ضوء ما وصفه بيان لمجلس الوزراء بعدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا.

وحسب البيان تقوم الخطة على أساس الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية بشكل حاسم ودقيق في مختلف المنشآت ، على أن يتم إعادة تقييم الوضع الوبائي في مصر كل 14 يوم ، واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج هذا التقييم.