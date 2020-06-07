مستشار الرئيس للصحة : شركة لها مصنع في مصر تبدأ طرح لقاح كورونا في سبتمبر

قال إن الشركة سويدية - بريطانية.

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة عن اعتزام شركة لها مصنع في مصر تبدأ طرح لقاح لفيروس كورونا في سبتمبر المقبل.

جاء ذلك في مداخلة مع برنامج الحدث اليوم الذي يقدمه الإعلامي سيد محمود على قناة الحدث

وأوضح أنه نشر بحث يحذر من استخدام الهيدروكسي كلوركين على مرضى كورونا، مؤكدا أنه بحث غير مدقق.

وقال: “على الفور حللنا نتائجنا على 15 ألف مريض وجدنا إن هذا العقار جاب نتائج إيجابية مع المرضى”.

وأضاف: “أول ما نشر البحث زميلي اتصلوا بيا وقالوا هل معنى كدة نسحب العقار من بروتكولات العلاج قولتلهم مش هنسحبه لأن النتائج عندنا إيجابية ولهذا السبب لم يرفع هذا العقار من البروتوكول المصري وبلاد كثيرة أخرى مازلت تستخدم هذا الدواء من ضمن كوكتيل علاج بيساهم في علاج مرضى كورونا “.

وتابع: “الحمد لله إننا بنقيم العلاج بحيث يكون فيه تجربة مصرية عميقة في هذا الاتجاه وهذا يحسب للطب المصري”.

وكشف عن إمكانية ظهور لقاح لكورونا في سبتمبر، قائلا: “بالنسبة للقاح، أقول خبر يمكن يكون جديد، أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته احتمال كبير جدا ينزل في شهر سبتمبر”.

وأضاف: “لو تتذكر اتكلمنا مرة وقولنا أي لقاح هيطلع هيبقى قدامه من 6-9 شهور والنهاردة إحدى الشركات ولها مصنع في مصر بدأت تقول إنها هتنتج في سبتمبر القادم 400 مليون وحدة تطعيم للكورونا فيروس وخلال 2021 هتنتج 2 مليون جرعة”.

وتابع: “بدأت الشركة فعلا إذا نجحت التجارب النهائية لهذا التطعيم”، كاشفا أن الشركة سويدية – بريطانية.