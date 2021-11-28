لايف

مستشار الرئيس للشئون الصحية: لم يتم رصد المتحور الجديد «أوميكرون» في مصر حتى الآن (فيديو)

عوض تاج الدين: حدوث متحورات أو متغيرات في فيروس كورونا محتمل ومتوقع
محمد مجدي 7:50 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 7:50 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحيه والوقائية، إن حدوث متحورات أو متغيرات في فيروس كورونا ليس شيئًا جديدًا، وهو محتمل ومتوقع، وعندما يحدث في أي دولة في العالم يتم عزل هذا الفيروس في الدولة التي أعلن فيها.

وأضاف “تاج الدين” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم أنه تم رصد المتحور الجديد أوميكرون في دولة جنوب أفريقيا يوم 9 نوفمبر الحالي، وتم تبليغ منظمة الصحة العالمية يوم 24 نوفمبر بالمتحور الجديد، لتعلن الأخيرة بظهور متحور كورونا الجديد اوميكرون يوم 26 نوفمبر.

اقرأ أيضا  المستشارة الألمانية تلمح لإعادة فرض قيود الإغلاق بسبب «كورونا»

وتابع “تاج الدين” أنه حتى تلك اللحظة لم تظهر أي معلومات جديدة في المتحور الجديد أوميكرون، مشيرًا إلي أن أعراض المتحور الجديد قد تأتي مع الإنفلونزا الموسمية أو مع فيروس كورونا أو أي نوع من الفيروسات.

وأشار إلى أنه لم يصب أعداد كبيرة بالمتحور أوميكرون في الدول التي ظهر بها، قائلًا: المؤكد حتي تلك اللحظة أنه تم عمل عدة أبحاث ورصد عدة أنواع من متحورات فيروس كورونا، ولم يتم رصد متحور أوميكرون حتى الآن في مصر .

اقرأ أيضا  لجنة حقوقية من الداخلية لمتابعة المواقع الشرطية في الغربية (صور)

وأكد “عوض تاج الدين” أنه حتي لو تم رصد المتحور الجديد اوميكرون في مصر، نحن مستمرون في الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل الكثير من دول العالم ، مع حظر السفر من والي دولة جنوب أفريقيا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

محافظ الجيزة يطالب بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات من شارع مستشفى الصدر

محمود محسن 7:49 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

الحكومة توافق على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عامًا بلقاح فايزر

صفية حمدي 7:30 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

السيسي يطلع علي برامج الحماية الاجتماعية والتأمينية للمزارعين ضمن مبادرة «حياة كريمة»

هاني جميعي 6:57 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم يشهدان توقيع بروتوكول لتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة بقرى الفيوم (صور)

سلوى عثمان 5:51 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

حالة الطقس غدا الاثنين.. ارتفاع 3 درجات في الحرارة وشبورة

دعاء محمود 5:23 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

هولندا تعلن إصابة 13 شخصا بمتحور كورونا الجديد أوميكرون بين قادمين من جنوب أفريقيا

أيمن عزام 4:43 م, الأحد, 28 نوفمبر 21