مستشار الرئيس للشئون الصحية: لم يتم رصد المتحور الجديد «أوميكرون» في مصر حتى الآن (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحيه والوقائية، إن حدوث متحورات أو متغيرات في فيروس كورونا ليس شيئًا جديدًا، وهو محتمل ومتوقع، وعندما يحدث في أي دولة في العالم يتم عزل هذا الفيروس في الدولة التي أعلن فيها.

وأضاف “تاج الدين” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم أنه تم رصد المتحور الجديد أوميكرون في دولة جنوب أفريقيا يوم 9 نوفمبر الحالي، وتم تبليغ منظمة الصحة العالمية يوم 24 نوفمبر بالمتحور الجديد، لتعلن الأخيرة بظهور متحور كورونا الجديد اوميكرون يوم 26 نوفمبر.

وتابع “تاج الدين” أنه حتى تلك اللحظة لم تظهر أي معلومات جديدة في المتحور الجديد أوميكرون، مشيرًا إلي أن أعراض المتحور الجديد قد تأتي مع الإنفلونزا الموسمية أو مع فيروس كورونا أو أي نوع من الفيروسات.

وأشار إلى أنه لم يصب أعداد كبيرة بالمتحور أوميكرون في الدول التي ظهر بها، قائلًا: المؤكد حتي تلك اللحظة أنه تم عمل عدة أبحاث ورصد عدة أنواع من متحورات فيروس كورونا، ولم يتم رصد متحور أوميكرون حتى الآن في مصر .

وأكد “عوض تاج الدين” أنه حتي لو تم رصد المتحور الجديد اوميكرون في مصر، نحن مستمرون في الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل الكثير من دول العالم ، مع حظر السفر من والي دولة جنوب أفريقيا.