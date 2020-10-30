مستشار الرئيس للشئون الصحية: قلقون من زيادة أعداد مصابي كورونا.. والتأثير سلبي على كل النواحي

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لم تنتهِ في مصر، قائلًا: مش كل الحالات الرسمية هي الواقع، والأرقام التي يتم تسجيلها في وزارة الصحة يتم الإعلان عنها، وقلقون من زيادة الأعداد، وله تأثير سلبي على كل النواحي اجتماعية وسياسية واقتصادية ومالية.

وقال عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر، هناك حالات أخرى كثيرة مصابة بفيروس كورونا يتم علاجها في المنزل، وهي حالات متوسطة وخفيفة.

وأضاف عوض تاج الدين، أن الدولة تتابع الموقف لحظة بلحظة، ورئيس الجمهورية يتابع لحظيًا الموقف مع رصد الأوضاع؛ حيث إنها قضية سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية، ولها تأثير سلبي في كل النواحي.

وأشار عوض تاج الدين إلى أن هناك زيادة في عدد الإصابات في محافظة أسيوط بنحو 15 إلى 20٪ ، موضحًا أن هناك زيادة أخرى في أبو تيج وإسنا والقاهرة والوجه البحري.



