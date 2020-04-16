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مستشار الرئيس لشؤون الصحة: مصر لديها كوادر طبية قوية واستعدت لـ«كورونا» مبكرا

كل محافظة في مصر لديها مستشفى حميات وأخرى صدرية
مصطفى الجُدي 11:42 م, الخميس, 16 أبريل 20 11:42 م, الخميس, 16 أبريل 20

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن مصر لديها كوادر طبية عالية الكفاءة وبنية تحتية قوية في المجال الطبي، وقامت بالاستعداد مبكراً لمواجهة جائحة كورونا منذ ظهور الفيروس في الصين.

جاء ذلك في كلمة الدكتور عوض تاج الدين اليوم الخميس، في ندوة تفاعلية عن “النظم الصحية وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد” نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن بعد (Online).

وقال تاج الدين إن كل محافظة في مصر لديها مستشفى حميات وأخرى صدرية، ومصر لديها أكبر مستشفى للأمراض الصدرية في الشرق الأوسط وهي مستشفى صدر العباسية التي أسست 1893.

وأضاف أنه منذ أزمة مرض سارس منذ عدة سنوات، حيث كنت وزيراً للصحة، أسسنا وحدات رعاية مركزة واهتممنا بهذه المشكلة المتمثلة في الأوبئة والأمراض التنفسية.

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بقلم مصطفى الجُدي

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