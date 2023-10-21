مستشار الرئيس الفلسطيني: إذا خرجت الأمور عن السيطرة في قطاع غزة الجميع سيدفع الثمن وليست فلسطين وحدها

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الأولوية للموقف العربي هو وقف العدوان وقمة القاهرة للسلام اليوم، تبنت هذا الموقف تمامًا وقف تلك المذبحة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإيصال المساعدات إلى المحاصرين في القطاع، وفتح الملف السياسي هو الأساس.

وأضاف الهباش خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي في برنامج صدي البلد، أن وجود الاحتلال هو سبب كل المشاكل، وغيابه وانتهائه هو الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل لكل المنطقة، الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل باستمرار الاحتلال للأبد.

وتابع الهباش، 75 عامًا مرت على النكبة الفلسطينية ماذا ينتظر العالم والمجتمع الدولي، طفح الكيل، والسبب هو وجود الاحتلال وازالة الاحتلال هي الوصفة الوحيدة لإنقاذ الموقف.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني أنه لو توسع نطاق هذا الصراع وشمل اجزاء اخري من الاقليم وربما ما بعد الاقليم ايضا، سيكون العالم اجمع حينها في آتون المعركة، وسوف لن تكون فلسطين وحدها من تدفع الثمن الجميع سيدفع الثمن إذا لم يتدخل المجتمع الدولي وذلك لخروج الامر عن السيطرة.

وقال الهباش نحن لا نقول هذا الكلام جزافًا كل مطل ومطلع على مجريات الامور ومن يجيد قراءة المشهد العام ويعرف ما يجري سيعلم ان كل شئ ممكن اذا توسع نطاق المواجهة، وسيدفع الجميع الثمن ومن ضمنهم الاحتلال ومن يدعمه.