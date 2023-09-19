مستشار التموين لشؤون صناعة الذهب : الأسعار عالميا قد تتجه للارتفاع ومبادرة زيرو جمارك أدخلت 1500 كيلو

كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب ، إن الأسعار عالميا قد تتجه للارتفاع، مشيرا إلى أن مبادرة زيرو جمارك أدخلت 1500 كيلو جرام من الذهب .

جاء ذلك في مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وتحدث مستشار التموين لشؤون صناعة الذهب ، عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق في الأونة الأخيرة.

وقال: “أسعار الذهب شهدت ارتفاعات خلال الأونة الأخيرة بلغ سعر الجنيه الذهب 18 ألف جنيهاً بعد تراجع في وقت سابق وعيار الذهب 21 بلغ 2220 جنيها للجرام وعيار18 بلغ 1898 جنيهاً للجرام في مقابل 2531 جنيهاً للجرام بالنسبة لعيار 24”.

وتوقع أنه بالرغم من الاتجاه لتثبيت سعر الفائدة عالمياً خلال سبتمبر إلا أن التوقعات تشير إلى وجود مجال لارتفعات أسعار الذهب على الصعيد العالمي مدعومة بتوقعات تثبيت الفائدة من الفيدرالي الامريكي مصحوبة بارتفاع المشتروات الصينية من الذهب مع رفع البنك المركزي الصيني سقف المشتروات من الذهب .

وأضاف: “نتوقع مزيد من الارتفاعات العالمية في أسعار الذهب التي قد يكون لها تأثير على السوق المحلي”.

وأشاد فرج بمبادرة زيرو جمارك للذهب مؤكداً أنها حققت طفرات في كميات الذهب المتدفقة على السوق المحلي حيث نجحت خلال الفترة الماضية في جلب طن ونصف الطن من الذهب بما يعادل 1500 كجم من الذهب للسوق المحلي.



لافتاً إلى أن المبادرة مستمرة في نجاحخها برغم من إنتهاء موسم الاجازات الصيفية وهناك كميات لازالت تتدفق للسوق المحلي عبر الوافدين من الخارج غير المصريين أو والمصريين أيضاً بالأخص سبائك الذهب خيث لا يزال لا يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة إلا على مصنعيتها فقط فلازالت جاذبة للشراء.



وأوضح أن مبادرة زيرو جمارك ذهب أسهمت في استقرار الأسعار محلياً وقللت من معدلات التذبذب حيث كانت الأسعار تتغير في كثير من الأحيان على مدار اليوم الواحد والان باتت الأسعار مستقرة لمدد تصل ليومين وثلاثة وهذا مفيد جداً لسوق الذهب وللعاملين فيه .



وأوضح أن الذهب لازال مخزناً للقيمة موجهاً نصيحة للمواطنين بالإدخار في الذهب والاستثمار فيه باعتباره مخزن القيمة والقبلة الأولى للبنوك المركزية والأفراد وهو العملة العالمية المعتمدة على مستوى دول العالم.



ولفت إلى أن إقبال البنوك المركزية العالمية على الاستثمار في الذهب دفع الذهب كمعدن لتماسك أسعاره عالمياً فوق 1900 دولار وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات التي قد تدفعه بسهوله عالميه لتخطي حاجز الألفي دولار..