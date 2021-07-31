مستشارون بريطانيون يكشفون عن أنباء صادمة بشأن لقاحات فيروس كورونا

من المرجح للغاية أن المناعة التي استحثتها اللقاحات للوقاية من عدوى سارس-كوف-2 ومن الإصابة بأعراض خطرة بسببه ستتراجع بمرور الوقت

قال علماء لمجموعة تقدم المشورة للحكومة البريطانية إن الحماية التي تقدمها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وتطوره لأعراض أقل خطورة من المرجح للغاية أنها ستتراجع بمرور الوقت ولذلك ستستمر حملات التطعيم لسنوات مقبلة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.



وذكر ملخص لوثيقة مقدمة للمجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ التابعة للحكومة للنظر في أمرها: “من المرجح للغاية أن المناعة التي استحثتها اللقاحات للوقاية من عدوى سارس-كوف-2 ومن الإصابة بأعراض خطرة بسببه ستتراجع بمرور الوقت” لكن بدرجة أقل فيما يتعلق بشدة الأعراض”.



وأضاف العلماء: “وبالتالي من المرجح أيضا أن حملات التطعيم للوقاية من سارس-كوف-2 ستستمر لسنوات مقبلة لكن حاليا لا نعلم ما هي الطريقة المثلى المطلوبة لإعادة التطعيم لحماية الأكثر عرضة للخطر من مرض كوفيد”.



والوثيقة التي تحمل عنوان “ما هي المدة المتوقعة لاستمرار إعطاء لقاحات للوقاية من كوفيد؟” كتبها مجموعة من علماء الفيروسات البارزين والمختصين بعلوم الأوبئة من إمبريال كوليدج لندن وجامعة برمنجهام وخدمة الصحة العامة في إنجلترا.

حملات التطعيم في بريطانيا

قدمت السلطات الصحية فى بريطانيا 84.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن، حسبما كشفت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت.

فيما يُقدر متوسط معدل التطعيم فى بريطانيا بـ 249 ألفا و740 جرعة فى اليوم الواحد، ما يعنى أن البلاد ستستغرق شهرًا واحدًا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين، حسبما أفادت البيانات.

فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى بريطانيا إلى 5.86 مليون حالة، فى حين سجلت البلاد 129.877 من الوفيات جراء الإصابة بالفيروس.

إصابات كورونا حول العالم



ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 196 مليونا و631 ألفا و596 حالة.

وذكرت الجامعة – حسبما ذكر تلفزيون “سي إن إن” الأمريكي أمس الجمعة – بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و199 ألفا و2 حالة .