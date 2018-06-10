مستشارة وزير التعليم: استفادة 15 ألف طالب من مبادرة صناع مصر

مدحت إسماعيل قالت حبيبة عز مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، الأحد، إن مبادرة صناع مصر تهدف إلى إكساب طلاب التعليم الفني مهارات جديدة مبتكرة من خلال منظومة لها معايير دولية تستطيع من خلالها تقديم عمال محترفين يستطيعون المنافسة فى سوق العمل المحلي والعالمي.وأضافت خلال كلمتها

مدحت إسماعيل

قالت حبيبة عز مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، الأحد، إن مبادرة صناع مصر تهدف إلى إكساب طلاب التعليم الفني مهارات جديدة مبتكرة من خلال منظومة لها معايير دولية تستطيع من خلالها تقديم عمال محترفين يستطيعون المنافسة فى سوق العمل المحلي والعالمي.

وأضافت خلال كلمتها في موتمر صحفي، أن المبادرة سيستفيد منها كمرحلة أولي نحو 15 ألف طالب، عبر 15 مدرسة تطبيقية، موضحة أن المبادر تاتي ضمن دولة استراتيجية تطوير التعليم في مصر بالتوازي مع استراتيجية 2030.

ويوقع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بعد قليل اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركات القطاع الخاص المصرية العالمية للنهوض بالتعليم الفني لتفيذ مبادرة صناع مصر تحت شعار إتقدم…إتعلم…إشتغل.

يشارك في المؤتمر بحضور كلا من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وفضيلة الإمام على جمعة، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

والشركات المقرر أن يوقع معها الاتفاقيات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (شركة العربي)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيكس (شركتا الماكو واجيترافو)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية (شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (مجموعة طلعت مصطفى) ومدارس السويدي الفنية (شركة السويدي ).