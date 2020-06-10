مستشارة «الصحة العالمية» تكشف سيناريوهات الحج هذا العام في وجود كورونا

كشفت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، سيناريوهات الحج هذا العام في ظل وجود وباء كورونا . جاء ذلك في لقاء عبر سكايب مع برنامج مساء دي إم سي الذي يقدمه الإعلامي رامي…

كشفت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، سيناريوهات الحج هذا العام في ظل وجود وباء كورونا .

جاء ذلك في لقاء عبر سكايب مع برنامج مساء دي إم سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان.

وأوضح أن “السعودية في مشاورات جادة جدا مع الصحة العالمية لأن ده موضوع حيوي، وتابعنا أن السعودية بدأت تفتح وتخفف بعض الإجراءات”.

وأضاف: “السعودية وصلت لأعداد إصابات كبيرة جدا لكن نسبة الوفيات أقل من 0.5% وده مشجع جدا للفتح”.

وتابع: “فيه سيناريوهات كتيرة يا إما موسم الحج هيتم بطريقة كاملة هيلازمها إجراءات مشددة جدا ويا إما يكون الحج متاح فقط داخل السعودية وده لسه بيتكلموا فيه بالمشاركة مع منظمة الصحة العالمية”.

وقالت مصادر مطلعة، الاثنين، لوكالة “رويترز”، إن السعودية تدرس عدة خيارات لموسم الحج هذا العام؛ لمنع المزيد من تفشي فيروس كورونا، بعد أن تجاوز عدد الحالات في البلاد 100 ألف.

وقال مصدران مطلعان على الأمر إن السلطات تفكر الآن في السماح “بأرقام رمزية فقط” هذا العام، مع فرض قيود تشمل حظر الحجاج الأكبر سنا، وإجراء فحوص صحية إضافية.

وأوضح مصدر آخر مطلع على الأمر لرويترز، أنه من خلال الإجراءات الصارمة، تعتقد السلطات أنه قد يكون من الممكن السماح بما يصل إلى 20 في المئة من عدد الحجاج المعتاد لكل دولة.

وقالت المصادر الثلاثة إن بعض المسؤولين ما زالوا يضغطون من أجل إلغاء الحج، الذي من المتوقع أن يبدأ في أواخر يوليو

ويبلغ عدد الحجاج سنويا حوالي 2.5 مليون. وتظهر البيانات الرسمية أن إيرادات المملكة من الحج والعمرة تصل إلى نحو 12 مليار دولار سنويا.



وطلبت السعودية في مارس تعليق خطط الحج، ووقف العمرة حتى إشعار آخر

وسيزيد الحد من عدد الحجاج أو إلغاء الحج من الضغط على الموارد المالية الحكومية التي تضررت من انخفاض أسعار النفط والوباء. ويتوقع المحللون انكماشا اقتصاديا حادا هذا العام.

وكانت المملكة قد أوقفت رحلات الركاب الدولية في شهر مارس، وأعادت يوم الجمعة فرض حظر التجول في جدة، حيث تهبط رحلات الحج بعد ارتفاع معدلات الإصابة بالمدينة

وفي عام 2019، بلغ عدد من أدوا العمرة حوالي 19 مليونا، بينما بلغ عدد الحجاج 2.6 مليون. وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى زيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون سنويا، وهو ما سيجعل الإيرادات تبلغ 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) بحلول عام 2030.