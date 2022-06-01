«مستريح» يطعن سيدة من ضحاياه في القاهرة: «خشيت إبلاغها الشرطة»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على «مستريح» اعتدى بسلاح أبيض على سيدة من ضحاياه في منطقة الساحل بمحافظة القاهرة، بعدما طالبته بسداد المبلغ المتفق عليه من الأرباح أو استعادة أموالها، وجعلته يوقع على إيصالات أمانة لها.

ضحية مستريح

واعترف المتهم بأنه دبر للاعتداء عليها خشية الابلاغ عنه، وتقديم إيصالات الأمانة لأجهزة الأمن.

كانت قوة أمنية من قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة من إحدى السيدات.

وباستبيان الأمر تبين أن شخص اعتدى على سيدة بسلاح أبيض “مطواة” كانت بحوزته محدثًا إصابتها، ولاذ بالفرار.

ضبط الجاني

وعلى الفور، تمكنت القوات من ملاحقته وضبطه -مقيم بنطاق محافظة القليوبية- وبحوزته 2 إيصالات أمانة ممهورين بتوقيعه بقيم مالية محددة.

وتبين أن المجني عليها ربة منزل – مقيمة بنطاق مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، مصابة بجروح طعنية وقطعية.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بسابقة تعرفه على المجني عليها، وتحصل منها على مبلغ مالي منها لشراء مولدات كهربائية وتشغيلها بمواقع بناء خاصة بإحدى شركات المقاولات، مقابل تحصلها على أرباح شهرية.

وعقب ذلك طلبت منه رد المبلغ المالي لعدم السداد والتهرب منها فحصلت على توقيعه على 4 إيصالات أمانة كضمان لها، ولخشية إتخاذ المجني عليها ثمة إجراءات قانونية ضده، إتصل بها هاتفيًا وطلب منها مقابلته بدائرة القسم لسداد جزء من المبلغ.

وفور وصولها تعدى عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض “مطواة” كانت بحوزته محدثًا ما بها من إصابات، واستولى على إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزتها، ولاذ بالفرار.

وأقر بإلقائه للسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بالطريق العام، وتأيدت الواقعة بشهادة سائق – مقيم بمحافظة الشرقية- والذي أقر بتوصيل المجنى عليها من أصل بلدتها بمحافظة الشرقية للمنطقة محل البلاغ، وفور وصولها ارتكب المتهم الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.