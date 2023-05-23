«مستريح المزارع السمكية».. ضبط مالك مجموعة شركات استولى على أموال مواطنين بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على “مستريح” جديد لدين مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة، استولى على مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح في مجالات الزراعة بالصور الزراعية والمزارع السمكية في محافظة القاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغًا من بعض المواطنين عن تضررهم من مالك مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة -مقيم بمحافظة القاهرة- لتلقيه مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم بمجالات الزراعة بالصوب الزراعية، المطاعم، الأسمدة، المأكولات البحرية، المزارع السمكية، مقابل أرباح متفق عليها، وتوقفه عن سداد تلك الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات، ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد مكان اختباء المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته للنشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.