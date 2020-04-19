مستخلصي جمارك الإسكندرية يتفقون على حل مشكلاتهم مع رئيس المصلحة

ناقش مستخلصي جارك الإسكندرية بعض المشكلات التي تواجههم مع رئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم

عقدت مصلحة الجمارك برئاسة السيد كمال نجم، والغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية اجتماعا اليوم لمناقشة مطالب المتعاملين مع المنافذ الجمركية المختلفة، خاصة من قبل المستخلصين الجمركيين.

وفي هذا السياق أشار المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية “ونقيب المستخلصين الإسكندرية السابق”، إلى أن اللقاء شمل عدة نقاط أهمها ضرورة نقل المركز المطور الجمركي بميناء الاسكندرية في اسرع وقت .

نقل المطور الجمركي بميناء الاسكندرية

ولفت إلى أن رئيس المصلحة أفاد أنه تم الاجتماع مع قيادات هيئة ميناء الإسكندرية وتم الاتفاق على الإسراع في إصلاح كابل الربط لنقل المركز المطور.

وقال إن قطاع التكنولوجيا يعمل على هذا الأمر، كما شدد رئيس المصلحة على ضرورة الالتزام بعدم التزاحم لحين تنفيذ عملية النقل.

مشكلة عرض جميع البضائع المتماثلة على جهاز الفحص بالأشعة بالدخيلة

كما تم عرض مشكلة عرض جميع البضائع المتماثلة على جهاز الفحص بالأشعة في الدخيلة، مما أدى إلى طول زمن الإفراج وتكدس الحاويات مع دفع مبالغ إضافية لشركة الحاويات المسؤولة عن البضائع.



وأوصى رئيس المصلحة بالالتزام بكشف النسبة المقررة وفقا لتعليمات المجمع مع عرض ما يكون مخالف أو به شىء يدعو إلى التشكك وذلك للتخفيف على الموظفين والمتعاملين.

كما شدد على أنه سيتم توفير موظفين للتدريب على الجهاز حتى يتبع الإجراء ذاته بميناء الإسكندرية عن طريق عرض الحاويات بمجرد تفريغها من الباخرة.

إلغاء استمارة الجرد للبضائع المقدم عنها بيانات عبوة

كما دعا جموع المستخلصين إلى ضرورة إلغاء إستمارة الجرد للبضائع المقدم عنها بيانات عبوة أو فواتير تفصيلية مطابقة لكشف النسبة.

وأوضح أن قيادات المصلحة أكدوا على أن اللجنة المشكلة لهذا الشأن على وشك الانتهاء من الدراسة الخاصة بهذا الشأن وتتجه لالغائها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وينص قانون الجمارك على أنه من ضمن المستندات المطلوبة ” استمارة جرد غير السليم” ، والتي يتم تحريرها بمعرفة مأمور جمرك المخزن بمشمول الطرد غير السليم من أصل وصورتين ، ويوقع عليها مأمور المخزن وأمين المخزن ومندوب التوكيل الملاحي ومندوب حركة البضائع ، على ان يسلم الأصل لصاحب الشأن وصورة لأمين المخزن ويحتفظ بالصورة الثانية بالجمرك.

إلغاء تعديل اعتماد الرسائل من مركز المعلومات «الداتا» ”

كما ناقش الحضور الغاء تعديل اعتماد الرسائل من مركز المعلومات ” الداتا ” على أن يقوم مراقب الدفع بوضعها تحت السداد لما فيه من تعطيل لزمن الافراج، وسرعة في عمل مراقب الدفع واعادة الأمر كما كان، بأن يقوم متمن الشهادة باعتمادها ووضعها تحت السداد.

وعقب مسئولوا مصلحة الجمارك أن التعديل تم بناء على طلب قطاع التكنولوجيا للتيسير على المتعاملين، ورد المستخلصين أن هذا لم يتم على أرض الواقع ووعد مسئولوا المصلحة بإعادة دراسة تلك الجزئية.

وطالب المستخلصين بضرورة الحصول على رقم ٤٦ والقيد من مكاتب المتعاملين والمستخلصين مباشرة، وطالب رئيس المصلحة بتأجيل هذا المطلب حاليا على أن يتم دراسته بمجرد عودة الامور الم مسارها الطبيعي.

حضر اللقاء رئيس مصلحة الجمارك المصرية السيد نجم، و مدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين الجمركيين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وعبد الله عثمان رئيس الادارة المركزية بقطاع الالتزام التجاري، وحسام حمزة رئيس الادارة المركزية لجمارك الإسكندرية، وسعيد جاد الكريم مدير عام الحركة بجمارك الدخيلة، وأحمد القرنشاوي مدير عام الحركة بالدخيلة.

كما حضر اللقاء محمد العرجاوى نقيب مستخلصي الاسكندرية ونائب ثان الشعبة، وطارق امين صاحب مكتب الامين للتخليص، ومحمد سلامة مخلص جمركي.