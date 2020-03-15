«مستخلصي الإسكندرية» يطالبون بإجراءات احترازية لمواجهة «كورونا»

طالبت نقابة المستخلصين بالإسكندرية بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالموانئ المصرية منعًا لانتشار أو وقوع فرص العدوى بين المتعاملين مع الجهات العاملة بالموانئ.

وفي هذا السياق، أشار محمد العرجاوي نقيب مستخلصي الإسكندرية، إلى ضرورة التمسك بقواعد السلامة بالمنافذ الجمركية، وتفادي أماكن الزحام خاصة غير المؤهلة بمنافذ تهوية.

مطالبات الجهات المعنية بمد ساعات العمل لتخفيف الزحام بالموانئ

وطالب نقيب المستخلصين كلًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، والربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية بمد عدد ساعات العمل لتفادى الزحام خلال اليوم، مع تحصيل النوبتجيات المستحقة وتوفير عبوات تطهير الأيدي بمنافذ التعامل مع الجمهور.

وفي السياق نفسه، طالب المستخلصين بسرعة الإجراءات بما يعمل على عدم الازدحام بالمنافذ الجمركية، خاصة اللوجستيات الموجودة بالموانئ التي يتم من خلالها إنهاء الإجراءات.

ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية لجان للفحص والمعاينة

وأشاروا إلى أنه بالرغم من وجود إجراءات احترازية بكل المستويات، فلم يتم الاهتمام بوجود إجراءات احترازية للمستخلص أو الموظف في ساحات الكشف، وكذلك عدم وجود إجراءات حماية لجان للفحص والمعاينة والاختلاط بين الأفراد.

تخفيف الضغط عن اللوجستيات الرئيسية بميناء الإسكندرية

وطالب المستخلصين أيضًا بسرعة اجراءات دفع البيان الجمركي بالبنوك والتي تستغرق وقت طويل وانتظار استلام اشعارات الدفع وتستغرق فترة طويلة للتواجد بالبنك.

كما طالبوا بضرورة تخفيف الضغط باللوجستيات المتاحة بالمبنى الرئيسي بميناء الإسكندرية التي تخدم قرابة 8 مواقع وبها ازدحام كبير حيث يتواجد بها قرابة 800 مستخلص يوميًا.