مستخلصى الثغر تطلب ثبيت التعليمات لسرعة تطبيق المنظومة الجمركية

معتز محمود: طالبت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، مصلحة الجمارك بتخفيف القيود والقرارات الإدارية والمنشورات، لتكون هناك تعليمات ثابتة و معلنة للجميع، مما يساعد على سرعة تطبيق المنظومة الجمركية بأسرع وقت.



وقال جابر مختار، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، إن الشعبة طالبت بذلك فى مذكرة لرئيس المصلحة، د. مجدى عبد العزيز، خلال مشاركته فى ورشة العمل الخاصة ببناء منظومة النافذة الواحدة الوطنية للتجارة العابرة للحدود، بالإسكندرية وتضمنت مطالب أخرى.



وأضاف لـ ” المال ” أن الشعبة أقترحت أن تقوم مصحة الجمارك بإنشاء إدارة مختصة بالاتصال وتبادل المراسلات مع كل سفارتنا بالخارج وبعرض مستند الأسعار الواردة على أصحاب الشأن، والتوقيع عليها بالعلم والموافقة لمواجهة مشكلة تدنى الأسعار التى ترد بها بعض البضائع.



ولفتت الشعبة إلى أن العملية الاستيرادية، أصبحت فى متناول الجمارك بتطبيق التداول من خلال البنوك، ولكن هناك بعض المعوقات التى لا يختلف عليها إثنان وهى ورود بعض الأسعار المتدنية.



و دعت إلى أن يتم سداد الفرق بين الأسعار الواردة والأسعار الجمركية، إما بخطاب أو بوسيلة تضمن بها الجمارك الموارد السيادية للدولة، على أن تقوم الجمارك بإخطار القنصل التجارى لدولة المصدر، للتحقق من الأسعار عن طريق سفارتنا بالخارج وهى من أساس عملها.



وأشارت إلى أن تلك الطريقة تعتبرها منظمة التجارة العالمية، حقا أصيلا للجمارك للتحقق من قيمة الصفقة والإفراج عن الرسالة لوقف نزيف الغرامات التى تسدد للخطوط الأجنبية بالعملة الأجنبية.



واقترحت أن يتم التحقق من الأصناف الواردة بطريقة تعطى الطمأنينة لرجل الجمارك وتحافظ على المشمول، مع تخفيف القيود والقرارات الإدارية والمنشورات، لتكون هناك تعليمات ثابتة معلنة للجميع، مما سيساعد على سرعة تطبيق المنظومة الجمركية بأسرع وقت.