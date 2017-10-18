مستخلصى الثغر تشكل لجنة للتفاوض مع الضرائب

معتز محمودقررت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، تشكيل لجنة من أعضائها، للتنسيق والتفاوض مع مصلحة الضرائب على المبيعات، حول بنود الاتفاقية التحاسبية المقترحة بين الجانبين.ويأتى قرار تشكيل اللجنة بعد أن خاطبت الشعبة، مصلحة ضرائب المبيعات بالإسكندرية، بهدف تحديد لجنة من الشعبة لل

معتز محمود

قررت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، تشكيل لجنة من أعضائها، للتنسيق والتفاوض مع مصلحة الضرائب على المبيعات، حول بنود الاتفاقية التحاسبية المقترحة بين الجانبين.

ويأتى قرار تشكيل اللجنة بعد أن خاطبت الشعبة، مصلحة ضرائب المبيعات بالإسكندرية، بهدف تحديد لجنة من الشعبة للتفاوض والتنسيق مع المصلحة لتوقيع اتفاقية تحاسبية.

وتضم اللجنة محمد شوقى عبد الغفار، النائب الأول لرئيس شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية رئيسا، وعضوية كل من مبروك على شلتوت ، وأمجد وديع ، عضوي شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية.

ويأتى تشكيل اللجنة ضمن جهود شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، للتوصل إلى حل مع مصلحة الضرائب للمبيعات، بعد أن أصدرت مصلحة الجمارك، منذ أسابيع تعليمات للمجمعات الجمركية، تطالب فيها بوقف التعامل مع المستخلصين، لحين إحضارهم بطاقة التسجيل فى ضريبة «القيمة المضافة».

وترتب على تطبيق هذا القرار بعض الآثار السلبية، على عدد من المستخلصين، الذين لم يقوموا بالتسجيل فى مصلحة الضرائب على المبيعات، مما أدى إلى تعطل أعمالهم بالدوائر الجمركية، وتأخير مدد الإفراج عن البضائع الواردة، وتحميل العملاء بغرامات تأخير لصالح الخطوط الملاحية الأجنبية.

وأكد جابر مختار حسنين، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الشعبة تسعى عبر الغرفة التجارية إلى الوصول إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب، على المبيعات حول آلية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة مع كل رسالة.

وأضاف أن الشعبة تأمل فى توقيع اتفاقية تحاسبية لتسهيل العمل بين المصلحة والمستخلصين وتيسير عملية تحصيل الضريبة للخزانة العامة .

وأشار إلى أنه فى حال الوصول، إلى تسوية باتفاقية تحاسبية مع مصلحة الضرائب على المبيعات فإن التوقيع عليها سيكون عبر الغرفة التجارية وبحضور أمينها العام.

وطالب مبروك على شلتوت، بضروة استكمال المفاوضات مع مصلحة الضرائب على القيمة المضافة، للوصول إلى نتيجة فى أسرع وقت، قبل موعد بدء تجديد الرخص للمستخلصين.

وأضاف أن إبرام اتفاقية تحاسبية بين الغرفة التجارية والمصلحة، يسهل عملية إجراء وتجديد التصاريح والتراخيص للمستخلص ، مقترحاً أن تتم التسوية مع المستخلصين على غرار ما يحدث مع المحامين فى الضريبة على المبيعات، عبر ايصالات وجداول مع كل رسالة أو شحنة، معتبرًا أن القانون يسمح بإبرام هذه الاتفاقيات التحاسبية.

وأوضح أن المستخلص يعمل دائماً على محورين للتسهيل على عملائه الأول : اختزال الوقت، والثانى: خفض التكلفة.

وأشار إلى أن أى تعطيل فى سرعة إنهاء الإجراءات، يعيق المستخلص عن تحقيق هذين المحورين، ويؤدى إلى إطالة فترة الإفراج الجمركى، ومن ثم زيادة التكلفة على العملاء والمستوردين.

وقال إنه من الضرورى العمل على تحديد تعريف محدد للمستخلص، لعدم تكرار تلك المشكلات، شأن المحامى فى القضايا التجارية الذى يعامل معاملة الأصيل وليس الوكيل.

وتصاعدت الشكاوى من بعض المستخلصين خلال الأسابيع الماضية، عقب رفض المجمعات الجمركية قبول البيان الجمركى من المستخلص، إلا بوجود صورة من شهادة التسجيل على القيمة المضافة له.

ولم يبادر مستخلصون بتسجيل أنفسهم فى ضريبة القيمة المضافة من تلقاء أنفسهم، لوجود قرار سابق من وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، بإعفائهم من الخضوع لضريبة المبيعات.

ويأمل قطاع من المستخلصين توقيع اتفاقية تحاسبية بين المستخلصين، عبر الغرف التجارية ومصلحة الضرائب لحل هذه الإشكالية، تعمل على تسهيل التعامل بين الجانبين، لتيسير الإجراءات، وزيادة الثقة بينهما.

وتصاعدت الشكاوى من بعض المستخلصين فى الأسابيع الماضية عقب رفض المجمعات الجمركية قبول البيان الجمركى من المستخلص، إلا بوجود صورة من شهادة التسجيل على القيمة المضافة له.

وأكد محمد شوقى عبد الغفار، أن تسجيل المستخلص لدى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة يفيده عند تقديم مستنداته عن الأرباح التجارية والصناعية.

وأضاف أن الإفادة تتحقق عند تأييد الأرباح والأتعاب التى يقدمها المستخلص، والمسدد عنها ضريبة القيمة المضافة بشكل غير قابل للتشكيك أو الإهدار من مصلحة الضرائب .

وكشف عن تلقيه ردا من رئاسة مجلس الوزراء، على خطابه الموجه لها حول التضرر من خضوع الخدمات المهنية لضريبة القيمة المضافة وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ، وكذا تحديد مفهوم الخدمات المهنية الواردة بهذا القانون .

وأشار إلى أن الرد أوضح أنه تمت مخاطبة وزارة المالية فى هذا الشأن، وجاء رد الوزارة بما مفاده أنه تمت دراسة الموضوع مع المختصين بمصلحة الضرائب المصرية، وتبين أن ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة.

وتابع الرد أن هذه الضريبة يتحملها المستفيد من الخدمات المهنية ومن ثم فلا يوجد ثمة ازدواج ضريبى، لاختلافها عن ضريبة الدخل لأن ضريبة الدخل ضريبة مباشرة تصيب الدخل عند تحققه ، أما الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول فتعد ضريبة غير مباشرة أى أنها تصيب الدخل عند إنفاقه.

وحول وجود لغط وعدم فهم لمفهوم الخدمات المهنية الواردة بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم رقم 67 لسنة 2016، أشار الرد إلى أن الخدمات المهنية والاستشارية خدمات ذات طبيعة غير تجارية أو صناعية، يقدمها الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسى فيها العمل، ومن أمثلتها خدمات المحامين والمهندسين وغيرهم.

وأضاف كتاب وزارة المالية، المشار إليه فى خطاب مجلس الوزراء إلى أنه وفقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، فإن الخدمات المهنية والاستشارية تخضع لضريبة الجدول بفئة %10 من القيمة المدفوعة فعلا ، ولأن خدمة التخليص الجمركى واردة ضمن قرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 والخاص بتجديد المهن غير التجارية فى تطبيق حكم المادة 70 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتى من بينها التخليص الجمركى ، ومن ثم فإنه يتعذر الاستجابة.