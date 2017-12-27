مستخلصى الإسكندرية تخاطب الجمارك لوقف تقييم الأسعار عبر الإنترنت

❏ مستخلصون: تكلفة السداد النقدى تختلف عن فتح اعتماد مستندىمعتز محمودقررت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، مخاطبة مصلحة الجمارك، لوقف بعض الممارسات التى ظهرت مؤخرا، مع قيام بعض موظفى المصلحة بتقييم أسعار المنتجات، وفقا لأسعار المنتجات المماثلة عبر الإنترنت.يأتى قرار الشعبة بعد اجتما

❏ مستخلصون: تكلفة السداد النقدى تختلف عن فتح اعتماد مستندى

معتز محمود

قررت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، مخاطبة مصلحة الجمارك، لوقف بعض الممارسات التى ظهرت مؤخرا، مع قيام بعض موظفى المصلحة بتقييم أسعار المنتجات، وفقا لأسعار المنتجات المماثلة عبر الإنترنت.

يأتى قرار الشعبة بعد اجتماع أعضائها لمناقشة ملفات ومشكلات وعقبات واجهت مهنة المستخلصين، وتحد من قدرتهم على العمل.

أكد جابر مختار، رئيس شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن مجلس إدارة الشعبة قرر مخاطبة مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك بخصوص عدم الاعتداد بالإنترنت عند تقييم أسعار السلع.

أضاف أن المطلب يتسق مع الرجوع إلى القوانين والاتفاقات الدولية، وضرورة الالتزام بها.

أشار رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن من أعضاء الشعبة قاموا مؤخرا بالاجتماع برئيس المصلحة، وطرح خلال الاجتماع بعض القضايا المتعلقة بالمهنة.

أوضح بعض المستخلصين الذين حضروا اللقاء مع رئيس المصلحة إلى أنهم رفضوا تصريحات رئيس المصلحة، التى تسئ للمهنة، وتتهمهم بتهم غير لائقة، لافتين إلى أن رئيس مصلحة الجمارك تفهم غضبهم، وتجاوب معهم.

أشاروا إلى أن رئيس مصلحة الجمارك خلال اللقاء معهم اعتبر أن المصلحة قطعت شوطا كبيرا فى أكبر ملف يهدد الأمن القومى لمصر، ملف المتعاملين والمستخلصين.

أكد أعضاء الشعبة أن الإجراءات القائمة على الاسترشاد عن الأسعار عبر الإنترنت غير قانونية، موضحين أن الحكومة الإلكترونية لم تفعل، وبالتالى جميع وسائل التواصل الاجتماعى غير معترف بها قانونا.

شددوا على أن البيع والشراء يقوم من الأساس على العرض والطلب، وطرق الدفع أحد العوامل الحاكمة فى تحديد الأسعار.

أوضحوا أن حالات السداد النقدى تختلف عن حالات السداد عبر فتح اعتماد مستندى، أو عبر السداد مقابل مستندات، وكلها طرق دفع متعارف عليها دوليا، ويترتب على كل طريقة من طرق السداد أسعار مختلفة.

لفتوا إلى أن بعض مسئولى الجمارك يلجأون إلى الاسترشاد عبر الإنترنت كثيرا، وهى تعليمات رئيس المصلحة رغم أنها غير قانونية.

أوضحوا أن التعليمات نتيجة عدم الاعتراف بطرق السداد العالمية، رغم أن الدولة والعالم يتعاملون بها، وهناك تفاوت فى الأسعار نتيجة طرق السداد.

لفت البعض إلى أن منظمة الجمارك العالمية فى المادة 7 حددت طريقة التعامل فى كيفية تحديد اختلاف السعر بالجمارك، على مستوى جمارك العالم، والطرق التى يجب على الجمارك اتخاذها للوصول لأسعار السلع.

شددوا على أن فى الوقت الراهن هناك طرق قانونية للجمارك لمعرفة قيمة الصفقة وليس من بين تلك الطرق الاستعانة بالإنترنت.

بدوره أكد أحد الأعضاء خلال الاجتماع أن هناك تعليمات من رئيس مصلحة الجمارك، بإعطاء حرية كاملة للاسترشاد بالأسعار، وقيام الموظفين بالبحث عن أسعار بعض المنتجات عبر الإنترنت.

أبدى بعض المستخلصين غضبهم من الإجراءات التى تقوم بها بعض المجمعات الجمركية، التى يمكن أن تصنف ضمن الإجراءات غير القانونية، منها تسييل الأمانات التى لديها دون وجه حق.

حذر البعض من أن تسييل الأمانات من بعض الإدارات الجمركية، قبل وأثناء التحكيم الجمركى، وقبل صدور القرار من التحكيم، يعد بمثابة قضية خيانة أمانة على المصلحة.

أوضحوا أن مصلحة الجمارك لديها السبب القانونى لسداد الرسوم أمانة، ويجب إخطار صاحب الشأن أو المستورد بخطاب رسمى، يفيد أنه بمصادرة الأمانة حال التقدم بطلب لتجديد الأمانة، أو إنهاء السبب القانونى الذى من أجله سددت الرسوم أمانة.

اعتبر بعض أعضاء الجمعية العمومية لشعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن عملية تسييل الأمانات تعد بدعة جمركية، يتخذها بعض القيادات لزيادة الحصيلة، وعادة تجرى فى آواخر الميزانيات فى نهاية العام المالى.

أضافوا أنه حاليا يتبع سيناريو أسوأ من مصلحة الجمارك، برفض قبول الأمانة من الأساس، أوالتحكيم، وتترك المتضرر لنزيف الغرامات، فيضطر للسداد.

أشاروا إلى أن المتضرر من تسييل الأمانة ليس أمامة سوى اللجوء للقضاء، الذى يستغرق مدد طويلة، وبالتالى تحميل التكاليف على البضاعة.