مستخلصو الثغر يرفضون اتهامات الجمارك بتسهيل التهريب

❏ الشعبة تعد خطابًا لوزير المالية.. وتدرس عقد جمعية عمومية طارئةمعتز محمودرفضت شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، الاتهامات التى أطلقها مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، ضد المستخلصين ورجال الأعمال بالتهريب.طالب أعضاء الشعبة خلال الاجتماع الطارئ، الذى انعقد لبحث سبل مواجهة تلك ال

❏ الشعبة تعد خطابًا لوزير المالية.. وتدرس عقد جمعية عمومية طارئة

معتز محمود

رفضت شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، الاتهامات التى أطلقها مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، ضد المستخلصين ورجال الأعمال بالتهريب.

طالب أعضاء الشعبة خلال الاجتماع الطارئ، الذى انعقد لبحث سبل مواجهة تلك الاتهامات، بإعداد خطاب رسمى لوزير المالية، يوضح عدد المرات المتكررة التى طالبوا فيها موعد لمقابة رئيس المصلحة، دون جدوى.

فى حين رأى البعض ضرورة التصدى لتصريحات رئيس مصلحه الجمارك ضد المستوردين، والمستخلصين، بالتصعيد إلى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية، والدعوة إلى جمعية عمومية طارئة للمستخلصين.

قال جابر مختار، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية إن أعضاء الشعبة ناقشوا الاتهامات التى أصدرها رئيس مصلحة الجمارك، ضد مهنة التخليص الجمركى، وتداعيتها المحتملة وسبل الرد عليها.

أضاف أن الأعضاء استنكروا تلك الاتهامات، التى تتهمهم بالمساعدة فى عمليات التهريب الجمركى، وقرروا مخاطبة وزير المالية، رسميًا لدحض تلك الاتهامات وعرض وجهة نظرهم.

أشار إلى أن الاتهامات الموجهة من رئيس المصلحة لم تقف عند المستخلصين، إنما ضمت إساءة لمهنة التخليص، ولرجال الأعمال، والمستوردين.

اعتبر مختار أن المستخلص الجمركى بمثابة القضاء الواقف، الذى يساعد رجال الجمارك فى ظبط الأداء الجمركى، وإتمام عملهم.

أكد خالد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة الفارس للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركى، عضو الجمعية العمومية لشعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية أن رئيس مصلحه الجمارك يحمل مسئولية عملية التهريب إلى المستورد، والمستخلص الجمركى، مع تجاهل العامل، والمستفيد الثالث من عملية التهريب، ألا وهو الموظف الجمركى.

تابع رمضان موجهاً حديثه لرئيس المصلحة: «تعلم أن هناك بعض موظفين الجمارك فى بعض المواقع الحساسة والقيادية، تعمل بمهنه الاستيراد والتخليص من الباطن أثناء عملهم بالجمارك».

كشف رمضان عن قيام بعض هذه القيادات الجمركية بالعمل لدى مكاتب مرحلى البضائع، «الفوروردر» والنقل والتخليص، فور إحالتهم للتقاعد.

أوضح رمضان أنه فى القريب تظهر تلك الأمور، لافتاً إلى أن الكثير من الطلبات قدمت لمقابلة رئيس المصلحة، لتوضيح تلك الأمور، لكن لا توجد استجابة.

من جانبه أكد محمد شوقى، النائب الأول لرئيس شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الشعبة قررت تشكيل لجنة لمقابلة رئيس المصلحة، ومواجهته بهذه الاتهامات التى أطلقها.

أشار إلى أنه يجرى إعداد مذكرة فيها إشارة إلى اعتياد رئيس المصلحة، فى عدد من اللقاءات الإعلامية، والمقابلات التليفزيونية، توجيه إهانات للمتعاملين، والمستخلصين الجمركيين، بالدوائر الجمركية.

اعتبر بعض أعضاء الشعبة أن الحديث عن التهريب ضد سياسية الدولة، فى جذب رؤوس الأموال، ويؤثر على الجهود المبذولة، والقوانين التى تصدر لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين.

أشاروا إلى أن المستخلصين الوجه الثانى للعملة، لمصلحة الجمارك، والجناح الثانى لها حائط الصد، بشهادة رؤساء مصلحة الجمارك السابقين.

شدد البعض على أن وجود حديث دائم ومتكرر عن التهريب فى حين أن هذا يسيئ لشكل الدولة وسمعتها وضد مبادئها، لافتين إلى أن هذا الحديث يؤثر سلبياً على المستثمرين وأصحاب الأعمال.

أشار البعض إلى أن من يطلق عليه مصطلح المستخلص الكحول، عادة من كبار السن، ومن أقدم مستخلصى جمارك الإسكندرية، والرعيل الأول للمستخلصين منذ القرن الماضى، ممن جار عليهم الزمن، ولا يوجد لهم مصدر رزق، ليساعدهم على صعوبة الحياة على ما تبقى من أعمارهم.

من جانبه أكد على عبد الحليم، عضو الجمعية العمومية لشعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، أن أعضاء الشعبة خلال الاجتماع اتفقوا على إعداد خطاب رسمى لوزير المالية، يوضح عدد المرات المتكررة التى طالبوا فيها مقابلة رئيس المصلحة، دون جدوى.

أضاف أن المستخلصين على استعداد لمواجهة التهريب الجمركى، والعمل مع المصلحة لمواجهته.

كشف عبد الحليم عن بدء الإعداد لجمعية عمومية للمستخلصين لبحث التصريحات المسيئة، وسبل الرد عليها، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات بهدف الحفاظ على مهنة التخليص الجمركى، موضحا أنها باتت فى خطر.

تجدر الإشارة إلى أن شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، اقترحت على مصلحة الجمارك إلزام المستخلصين عند استخراج تراخيصهم، تقديم تعهدات كتابية للمصلحة، بعدم تأجير رخصته فى المستقبل.

تأتى مطالبة الشعبة للمصلحة فى إطار سعيها للقضاء على ظاهرة المستخلص الكحول، التى تسئ للمهنة والمنتسبين إليها، من البعض الذين يلجأون لاستخدام تراخيص بعض المستخلصين فى أعمال غير مشروعة، عند الضبط الجهات المعنية للأمر يقبض على صاحب الترخيص، الذى لا يعلم الكثيرعن الإجراءات التى تتم برخصة مكتبه.

عقدت شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، اجتماعاً مؤخراً تطرقت فيه لهذه الظاهرة وانتشارها، التى كانت أحد أسباب لجوء مصلحة الجمارك لإصدار المنشور رقم 4 لعام 2017، الذى نص على عدم التعامل مع أى شخص ينهى الإجراءات، إلا بعد التحقق من رخصته وسنده فى تمثيل صاحب الشأن، وتوقيعه على البيان، ومراجعة جميع المستندات؛ وإحالة من تقاعس أو أخل بهذا للمساءلة القانونية.

بحسب المنشور المذكور، فإنه على مديرى إدارات شئون المستخلصين بالمناطق الجمركية، إخطار الإدارة العامة لشئون المستخلصين، بما تم تجديده من التراخيص بكل الفئات نهاية كل شهر، حتى يتسنى للإدارة معاينة ومتابعة مكاتب التخليص.

حظر المنشور فى بنده الرابع على المندوب القيام بأعمال التخليص على رسائل أكثر من جهة أو شركة، وحال تعدد الجهات أوالشركات التى يملكها، أو يكون رئيس مجلس إدارتها شخص واحد، يتعين أن يكون لكل منها مندوب خاص بتخليص أعمالها.

طلب المنشور من الجمرك المختص تحرير محضر إثبات حالة عند استخدام رخصة التخليص الجمركى، بواسطة غير المرخص له دون سند قانونى، مع اتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة؛ لإحالتها إلى الهيئة التأديبية للمستخلصين، مع عرض الأمر؛ لرفعه إلى وزير المالية لاتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.