مستخلصو الثغر يرغبون فى تفعيل الدفع بالفيزا كارت

تخفيض الفترة المتاحة لسداد الرسوم لارتباطها بتوقيت عمل البنوك طالب عدد من مستخلصى الجمارك بالإسكندرية بضرورة السماح بالدفع من خلال الفيزا كارت عبر خزينة الجمارك لتيسير الإجرءات وتقليل الوقت المستغرق فى عمليات الإفراج وإنهاء الإجراءات.وأبدوا تحفظاتهم على تطبيق نظام سداد الضرائب والرسوم الجمر

تخفيض الفترة المتاحة لسداد الرسوم لارتباطها بتوقيت عمل البنوك



طالب عدد من مستخلصى الجمارك بالإسكندرية بضرورة السماح بالدفع من خلال الفيزا كارت عبر خزينة الجمارك لتيسير الإجرءات وتقليل الوقت المستغرق فى عمليات الإفراج وإنهاء الإجراءات.

وأبدوا تحفظاتهم على تطبيق نظام سداد الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيًا، والذى بدأ تنفيذه مؤخراً، لافتين إلى عدم توافر الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لتطبيقه، ما أدى لظهور عدة مشكلات بالمنافذ الجمركية.

وأوضح البعض أن قرار تفعيل السداد الالكترونى يتمشى مع اتجاه الدولة العام إلى ميكنة المعاملات التجارية والمالية، إلا أنه أدى لارتفاع المصاريف، نتيجة تحصيل مصاريف إضافية مرتفعة عما كان معمولا بها قبل القرار.

أكد خالد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة الفارس للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركى، ضرورة السماح بتعميم الدفع عبر الفيزا كارت من خلال خزينة الجمارك للقضاء على المشكلات التى ظهرت مع تطبيق قرار الدفع الإلكترونى مؤخراً.

وأضاف أن قرار تفعيل الدفع الإلكترونى أدى لارتفاع المصاريف نتيجة تحصيل أخرى إضافية مرتفعة وتتمثل فى رسوم دفع إلكترونى ومصاريف عمولة على الحساب من خلال البنك .

وأوضح رمضان أنه قبل إصدار هذا القرار كان يتم تطبيق سداد رسوم إصدار شيك مقبول بنسبة 2 فى الألف فقط.

واعتبر أن سقوط الشبكة وقت الدفع وعدم الاعتداد بالدفع عبر الفيزا كارت من خلال خزينة الجمارك من أبرز المشكلات التى تؤثر فى تطبيق القرار.

من جانبه قال جابر مختار، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، إن قرار وزير المالية بشأن سداد الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيًا يتماشى مع اتجاه الدولة العام إلى ميكنة المعاملات.

وأضاف أن القرار أدى فعليًا لتخفيض الفترة المتاحة لسداد الرسوم، لانه بعد الساعة الثانية ظهر الخميس لا يمكن السداد حتى بعد الحصول على إذن الدفع، ويستمر التأخير يومى الجمعة والسبت نتيجة إغلاق البنوك.

وأشار إلى أن هذا التأخير فى السداد له تداعيات على بعض السلع التى قد تكون قابلة للتلف وتؤدى تلك الإجراءات لطول فترة الإفراج عنها.

بدوره اعتبر محمد شوقى، النائب الأول لرئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، أن قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط رقم 269 لسنة 2018 أدى إلى الضغط على المنافذ الجمركية والضرائب والبنوك .

وأشار إلى أن هذا الضغط يحدث نتيجة عدم وجود شبكة إنترنت تستوعب عمليات السداد من فروع البنوك كما ينص القرار، فضلا عن عدم تفعيل الحكومة الإلكترونية حتى الآن.

وأضاف أن هذا الوضع يستدعى تأجيل عمليات السداد الإلكترونى لحين بناء شبكة إليكترونية لسماء مصر بالكامل كما هى الحال فى بعض البلدان الأخرى ككوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.

واعتبر أن عدم توافر بناء تلك الشبكة يؤدى لتعطل عمليات الإفراج الجمركى عن الرسائل والتى تتحمل غرامات تأخير يتم سدادها بالعملة الأجنبية لخطوط الملاحة الأجنبية .

وأوضح أنه فى ظل الوضع الحالى لم يستفد بلدنا من هذا القرار إلا الغرامات التى تفرض على الحاويات داخل الموانئ ويتم تحميلها على التكلفة الاستيرادية والتى تؤدى بذلك إلى ارتفاع الأسعار على الأسواق.

وأوضح شوقى أنه وفقا للقرار، سيتم الوقف عن التحصيل بالطرق التقليدية بداية العام المقبل ويتم السداد بالكامل عبر الدفع الإلكترونىن أيًا كان مبلغ الرسوم، أما حالياً فالمبلغ الذى يقل عن 100 ألف جنيه يتم سداده بشيك أو بطرق الدفع الحالية، وما يزيد على ذلك يُسدد إلكترونياً عبر البنوك.

وقالت منى معوض، رئيس مجلس إدارة شركة ميرميد للتخليص الجمركى، إن القرار ينتج عنه تزاحم وتكدس، خاصة فى ظل السقوط المتكرر للشبكات .

