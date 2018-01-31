مستخلصو الثغر تقترح توفير موازين طبلية 10 أطنان بميناء الإسكندرية

معتز محمود



طالبت شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، من مصلحة الجمارك بوضع موازين طبلية صغيرة بحمولة 5 أو 10 أطنان فى ساحات الكشف، بعد الاتفاق مع هيئة ميناء الإسكندرية لتوفير هذه الموازين بالساحات لسرعة تطبيق المنظومة الجمركية.



وقال جابر مختار، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، إن هذا المطلب هدفه للتأكد من صحة وزن المشمول مع اعتبارها هى الأساس فى العملية الجمركية.



وأضاف مختار، لـ “المال”، أن الشعبة قدمت هذا المطلب لمصلحة الجمارك لأن الزيادات التى تأتى أثناء الصرف هى أوزان الطولونات الهوائية، ولا تعبر عن الوزن الحقيقى للرسالة.



وأشار إلى أن الشعبة طالبت مصلحة الجمارك بالاتفاق مع هيئة ميناء الإسكندرية، لتوفير هذه الموازين بالساحات لسرعة تطبيق المنظومة الجمركية، أما الرسائل التى يتم الإجراء عليها بقرار 46 سحب مباشر يتم عليها تطبيق الوزن عند الصرف.



وأكد أنه بوضع موازين طبلية صغيرة بحمولة 5 أو 10 أطنان فى ساحات الكشف سيكون آلية للتأكد من صحة وزن المشمول مع اعتبارها هى الأساس فى العملية الجمركية، والوزن عند الصرف مجرد حصول هيئة الميناء على حقوقها المالية.



ويأتى هذا المطلب مع شكاوى البعض من كفاءة الموازين المستخدمة فى وزن البضائع بميناء الإسكندرية، والمطالبات بضرورة إصلاح الموازين المستخدمة فى وزن البضائع، التى تتسبب عدم دقتها فى فرض رسوم وغرامات على البضائع الواردة بدون وجه حق.



ورأى بعض المستخلصين ضرورة توفير مصلحة الجمارك موازن جيدة تساعد فى تنظيم عمليات الإفراج الجمركى، وتحد من العراقيل وتؤدى لحساب الغرامات على أساس دقيق وصحيح، بدلاً من الاستعانة بموازين غير دقيقة لبعض الجهات الأخرى.



ويعتبر البعض أنه من غير المعقول أن تسمح موانئ الشحن بوجود زيادة فى كميات وأوزان البضائع المرسلة عن الأوزان المقررة فى الفواتير وأوراق الشحن، وتحاول بعض الجهات بالنافذ إثبات عكس ذلك باستخدام موازين ومعدات تحتاج للضبط والصيانة.



تجدر الإشارة إلى أن شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، قد طالبت مصلحة الجمارك بتخفيف القيود والقرارات الإدارية والمنشورات بحيث يكون هناك تعليمات ثابتة معلنة للجميع مما ستساعد على سرعة تطبيق المنظومة الجمركية بأسرع وقت.