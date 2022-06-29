مستخلصو الإسكندرية يناقشون المعوقات مع مسئولي مصلحة الجمارك

أكد مدحت حبش، رئيس لجنة الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه تم عقد اجتماع مؤخرا مع مسئولي مصلحة الجمارك، وذلك بهدف مناقشة المعوقات أمام مستخلصي الإسكندرية والتي واجهتهم خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الاجتماع كان بحضور كل من ليلى عطية مدير عام شؤون المستخلصين، ومحمد ماهر حفني عضو مجلس إدارة “غرفة الإسكندرية”، والمهندس أحمد مصطفى نائب شعبة النقل الدولي، وعددا من أعضاء مجلس إدارة شعبة المستخلصين.

وأوضح ” حبش ” أنه خلال اللقاء تم توضيح المعوقات التي تواجه الشعبة في الفترة الحالية، وتقديم المقترحات اللازمة لمواجهة تلك المعوقات.

و أكدت الدكتورة ليلى عطية مدير عام شؤون المستخلصين، أن المستخلص هو الشريك الأساسي للجمارك، موضحة أنه جارٍ العمل على اتخاذ بعض الإجراءات للتخفيف عن كاهل المستخلصين وتطبيق العدل والمساواة فيما بينهم بتوحيد أسلوب المعاملة والعقوبات المطبقة في جميع موانئ مصر.

وأشارت إلى أنها ترى أن تجميد مبلغ 50 ألف جنيه للمستخلص الفردي و100 ألف جنيه للشركة، كتأمين بدون أي عائد إيجابي على المستخلص أو مصلحة الجمارك يعد ظلم للطرفين.

وطالب مستخلصي الإسكندرية بضرورة تبني الغرفة التجارية بالمحافظة لمبدأ أن يكون المبلغ كوديعة بنكية يتم الاستفادة منها وتقديم اعتماد بنكي بها لمصلحة الجمارك.

وأضافت أنه منذ 25 يناير من العام الجاري صدر قرار بأن مدة التراخيص عامين، فكل ترخيص يتم تجديده منذ ذلك التاريخ مدة سريانه عامين فقط، وأن لكل بطاقة بيضاء بالشركة 3 بطاقات صفراء للمساعدين.

وأكدت أن مصلحة الجمارك تستقبل أكثر من 80% من التظلمات التي تعرض على اللجنة الخاصة باستقبالها والمكونة من عدد من العاملين بمصلحة الجمارك، ومن شعبة مستخلصي الجمارك.