مستخلصون يطلبون عدم إهدار حق المستورد فى التحكيم الجمركى

معتز محمود طالب أعضاء شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة اتباع القواعد والإجراءات الطبيعية، بدلا من الإجراءات الحالية التى تحرم المستورد من بعض حقوقه. أشار مستخلصين إلى أن بعض المجمعات الجمركية تقوم بتسييل الأمانات لديها، دون وجه حق، بعد…

معتز محمود

طالب أعضاء شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة اتباع القواعد والإجراءات الطبيعية، بدلا من الإجراءات الحالية التى تحرم المستورد من بعض حقوقه.

أشار مستخلصين إلى أن بعض المجمعات الجمركية تقوم بتسييل الأمانات لديها، دون وجه حق، بعد أن يضعها المستورد لحين إنهاء دراسة حالته، وعرضه على التحكيم، والبت فى التظلم المقدم منه.

وحذر البعض من أن تسييل الأمانات من بعض الإدارات الجمركية، قبل وأثناء التحكيم الجمركى، وقبل صدور القرار من التحكيم، يعد بمثابة قضية خيانة أمانة على المصلحة.

أكد خالد رمضان، عضو الجمعية العمومية لشعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن إنهاء الإجراءات الجمركية يشهد إهدارًا لحق المستورد فى اللجوء للتحكيم الجمركى فى بعض الأحيان، وبشكل متكرر.

أضاف أن كثير من الرسائل باتت تشهد فى الفترات الأخيرة نفس الواقعة، نتيجة رفض رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، والإسكندرية للتوقيع على التوجه للتحكيم.

أوضح أنه بناء على ذلك يتم التوجه للقضاء مباشرة دون اللجوء للتحكيم الجمركى .

أشار إلى أن بعض المجمعات داخل الدوائر الجمركية أصبحت فى الفترة الأخيرة تقوم بتسييل الأمانات التى لديها دون وجه حق، ودون الرجوع للمستورد.

أوضح أن هذه الأمانات توضع لدى تلك المجمعات، حال خروج بعض الرسائل التى يختلف على سعرها من الدوائر الجمركية.

أشار رمضان إلى أنه عند حدوث هذا الاختلاف فإن مصلحة الجمارك، تقوم برفض سعر الرسالة، وتقوم بتحسين السعر، وفقاً لأسعار استرشادية تحددها مصلحة الجمارك، ويقوم على إثرها المستورد بتقديم تظلم من هذه القيمة، التى تعاد لتقدير الجمارك بها لحاويتين.

أوضح أنه لحين الدراسة دفعت قيمة الرسالة أمانة وقطعى حتى تعرض على التحكيم والبت فى التظلم، إلا أن الجمرك يقوم أحياناً بتسييل تلك الأمانات لصالحه، ودون وجه حق، ودون الرجوع للمستورد.

أكد على عبدالحليم، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة وعضو مجلس إدارتها، على وجود جهود ملموسة من مصلحة الجمارك فى الآونة الأخيرة، فى تسهيل بعض الإجراءات.

أشار إلى أنه بدأ فى اعتماد رخص المندوبين من المصلحة، فى عملية الكشف والتثمين، وتمثيل المستخلص لصاحب المكتب، فى إنهاء إجراءات الشهادة.

لفت عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة، وعضو مجلس إدارتها، إلى أن القرار يعمل على سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، وتسهيل العمل، وخفض فترة إنهاء الإجراءات، وبالتالى تخفيض الغرامات، ورسوم الخدمات، والأرضيات.

أكد على عبد الحليم ، أنه حال وجود أسعار استرشادية، وفقاً للمنشورات التى تصدرها المصلحة، فإن الجمرك المختص فى هذه الحالة، التى يتم عبره الإفراج عن الرسائل، يرفض الإحالة للتحكيم الجمركى.

أضاف أنه مع رفض الجمرك المختص، الذى يتم عبره الإفراج عن الرسائل الإحالة للتحكيم الجمركى، ورفض الاحتفاظ بالحق فى سداد الرسوم، أمانة وقطعى، لحين العرض على التحكيم، أو اللجوء للقضاء.

أشار إلى أنه، بعد ذلك يتقدم بطلب تحصيل الرسوم قطعية، بحسب ما تحدده المنشورات، والأسعار المقبولة من مصلحة الجمارك، مع إهدار المستندات الأصلية، والموثقة، والمعتمدة، من الجهات الخارجية، والغرف التجارية، والقنصليات المصرية بالخارج.

أوضح عبد الحليم، أنه كان فى الفترة السابقة تحصل أولا الرسوم أمانة، عبر الإدارة العامة للتنسيق، ودعم العمليات والإدارة العامة للتعريفة، والقيمة، والمنشأ، فى حين ترفض الجمارك تحصيل الرسوم أمانة وقطعى، لحين إتمام إجراءات العرض على هذه الإدارات، وعدم الإفراج عن الرسائل إلا بعد سداد الرسوم بصفة قطعية.

أوضح أن تحصيل الرسوم بصفة قطعية، على سعر الفاتورة المقدمة للجمارك، فى حين تحدد الرسوم أمانة بقيمة الفرق بين سعر المنشور الجمركى، وسعر الفاتورة المقدمة للجمارك.

كانت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، تقدمت بمذكرة مؤخرًا لمجدى عبدالعزيز، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، تطالبه فيه ببعض الإجراءات الرامية لتسهيل الأداء الجمركى، والتيسير على المستخلصين.

طالبت المذكرة المقدمة بتفعيل المادة 81 من اللائحة التنفيذية، رقم 10 لعام 2006، التى تنص على قيام مكاتب التخليص المعتمدة بإصدار خطابات، مرفقًا بها مستندات موظفيها المؤيدة، لكون هؤلاء الأشخاص يعملون لديهم لإدارة شئون المستخلصين، والحصول على رخصة مساعد مستخلص، أو منوب مستخلص.

تابعت أنه من ضمن تلك المستندات، أن يتم تقديم تعهد معتمد من صاحب مكتب التخليص، أنه مسئول مسئولية قانونية عن تابعيه أو موظفيه.

ناشدت المذكرة الموجهة لرئيس المصلحة، ضرورة تسهيل عمل المساعدين، أو المندوبين فى الإجراءات، طالما تم استيفاء بعض الضوابط.

أشارت إلى أن تلك الضوابط تبدأ أن تكون الشهادة الجمركية المقدمة معتمدة من صاحب المكتب، ومرفق صورة معتمدة من رخصته، والتفويض الصادر من صاحب الشأن، مدرج به اسم هذا المندوب أو المساعد.

لفتت المذكرة إلى أن شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، والصادر لها القرار الوزارى رقم 84 لعام 1989، تعرض وجهة نظرها فى إطار القوانين واللوائح فى ذات الموضوع.

أوضحت أن هذا العرض جزءًا من عملها المنصوص عليه باللائحة التنفيذية، لعمل الشعب بالغرف التجارية فى مادتها الثالثة، التى تنص على «العمل على حل المشكلات التى تعترض نشاطها والسعى إلى تقوية العلاقات، وتبسيط الإجراءات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة، وأجهزة الإنتاج والتمويل والتسويق المرتبط بهذا النشاط».

أكدت أن تلك اللائحة معتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، المسئولة المباشرة عن عمل الغرف التجارية وشعبها المختلفة.