مستخلصون يطالبون الجمارك بوقف تسييل الأمانات

❐ رمضان: ندفع قيمة الرسالة مع تحريز العينات القانونية للعرض على التحكيم ونفاجئ بالتسييل لصالح الجمارك قبل العرض ❐ مستخلصون: إحدى الطرق التى تلجأ إليها الجمارك لزيادة الحصيلة دون مبرر معتز محمود طالب أعضاء شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، ضرورة توقف بعض المجمعات الجمركية عن اتباع القواع

❐ رمضان: ندفع قيمة الرسالة مع تحريز العينات القانونية للعرض على التحكيم ونفاجئ بالتسييل لصالح الجمارك قبل العرض

❐ مستخلصون: إحدى الطرق التى تلجأ إليها الجمارك لزيادة الحصيلة دون مبرر



معتز محمود

طالب أعضاء شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، ضرورة توقف بعض المجمعات الجمركية عن اتباع القواعد والإجراءات غيرالطبيعية، التى يمكن أن تصنف ضمن الإجراءات غير القانونية، منها تسييل الأمانات التى لديها دون وجه حق.

أشار بعض المستخلصين إلى أن استمرار بعض المجمعات الجمركية فى تسييل الأمانات لديها، دون وجه حق، بعد أن يضعها المستورد لحين إنهاء دراسة حالته، وعرضه على التحكيم، والبت فى التظلم المقدم منه.

حذر البعض من أن تسييل الأمانات من بعض الإدارات الجمركية، قبل وأثناء التحكيم الجمركى، وقبل صدور القرار من التحكيم، يعد بمثابة قضية خيانة أمانة على المصلحة.

أكد خالد رمضان، عضو الجمعية العمومية لشعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن بعض المجمعات داخل الدوائر الجمركية أصبحت فى الفترة الأخيرة تقوم بتسييل الأمانات التى لديها دون وجه حق، ودون الرجوع للمستورد.

أضاف أن هذه المجمعات الجمركية لا تزال مستمرة فى عمليات تسييل الأمانات، رغم عدم قانونيها وتقديم المستخلصين، وممثلى المستوردين بشكاوى لرئيس المصلحة، لوقف تلك الممارسات، دون جدوى حتى الآن.

أوضح أن هذه الأمانات توضع لدى تلك المجمعات، حال خروج بعض الرسائل التى يختلف على سعرها من الدوائر الجمركية.

أشار رمضان إلى أنه عند حدوث هذا الاختلاف فإن مصلحة الجمارك، ترفض سعر الرسالة، وتحسن السعر، وفقاً لأسعار استرشادية تحددها مصلحة الجمارك، على إثرها المستورد يتقدم بتظلم من هذه القيمة، التى تعاد لتقدير الجمارك بها لحاويتين.

كشف عن أنه عرض مشكله تسييل الأمانات على مجدى عبد العزيز، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، مؤخراً فى مذكرة من خلال توكيلات حررها بعض المستوردين لمستخلصين لافتاً إلى أنه حال عدم الرد على المذكرة وتحويل الحالات للتحكيم نتوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجمارك.

أوضح أن فى بعض حالات تسييل الأمانات تسدد قيمة الرسالة أمانة وقطعى لحين الدراسة، حتى عرضها على التحكيم والبت فى التظلم، إلا أن الجمرك يقوم أحياناً بتسييل تلك الأمانات لصالحه، دون وجه حق، والرجوع للمستورد.

شدّد أن المستوردين والمستخلصين يطالبون الجمارك بعدم إهدار حقهم فى اللجوء للتحكيم، حال الاختلاف بينهم وبين الجمارك فى كثير من الأحيان يقوم الجمرك برفض اللجوء للتحكيم مع التأشير باللجوء مباشرة للقضاء حتى تطول مدة التقاضى.

تابع: “فى بعض الأحيان يقومون بعملية المساومة مع المستورد، أو من يمثله حتى لا يلجأ إلى التحكيم، وبتأخير دراسة الرسالة محل النزاع، بحجة استمرا الدراسة، ما يؤدى إلى دفع الكثير من الغرامات، والأرضيات، حتى إرغام المستورد للموافقة على موقف الجمارك تفاديا لتلك الغرامات”.

أكد أنه تدفع قيمة الرسالة أمانة وقطعى مع تحريز العينات القانونية للعرض على التحكيم ثم نتفاجئ بعد ذلك بتسيير الأمانة لصالح الجمارك قبل العرض، موضحاً أن كل ذلك يجرى من دون أى سند، لكن لمجرد تحقيق الجمارك المستهدف فقط.

أشار إلى أن إنهاء الإجراءات الجمركية يشهد إهدارًا لحق المستورد فى اللجوء للتحكيم الجمركى فى بعض الأحيان، وبشكل متكرر.

أضاف أن الكثير من الرسائل باتت تشهد فى الفترات الأخيرة نفس الواقعة، نتيجة رفض رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، والإسكندرية للتوقيع على التوجه للتحكيم، وبناء على ذلك نتوجه للقضاء مباشرة دون اللجوء للتحكيم الجمركى.

من جانبه أكد أحد أعضاء شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تسييل الأمانات إحدى الطرق التى تلجأ إليها الجمارك لزيادة الحصيلة دون أى مبرر.

أضاف أنه أحياناً يفاجئ المتضرر عند تجديد المدة أن الجمارك قامت بتسييل الأمانة، ثم يتقدم بطلب رد الأمانة، وأحياناً يواجه بعض المصاعب فى الدورة اللازمة حتى ترد، لافتاً إلى أن التسييل يعد بدعة جمركية، يتخذها بعض القيادات لزيادة الحصيلة.

أكد أن الخطوات التى يتخذها المتضرر من التسييل تبدأ أن يتقدم بطلب تجديد المدة، إلا أن بعض الزملاء المستخلصين لا يولى أهمية لرد الأمانة رغم أهميته.

شدّد أنه لا بد من متابعة المدة التى أعطيت له، التى تكون فى أول مرة 3 أشهر، ثم يتقدم بطلب تجديد قبل نهاية الشهر الثالث، ويوضح الأسباب ويأخذ مدة أخرى 3 أشهر أو ٦ أشهر حسب الحالة.

طالب عضو شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، من المستخلصين إدراك أن كيفية التعامل مع المدد التى تحددها مصلحة الجمارك، التى لا ينتبه إليها بعض المستخلصين.

أعتبر أن عملية تسييل الأمانة تجرى بشكل غير قانونى، وتلجأ إليه مصلحة الجمارك بحجة انتهاء مهلة الأمانة، وبعض المستخلصين لا يلتفتوا لذلك وتصادر الأمانة.

شدد أنه رغم هذه المبررات المقدمة من المصلحة، فإن عملية التسييل غير قانونية لعدم انتهاء الغرض من دفع رسوم أمانة.

تابع: “مصلحة الجمارك لديها السبب القانونى لسداد الرسوم أمانة، ويجب إخطار صاحب الشأن أو المستورد بخطاب رسمى، يفيد أنه بمصادرة الأمانة حال التقدم بطلب لتجديد الأمانة، أو إنهاء السبب القانونى الذى من أجله سددت الرسوم أمانة.

أكد مبروك شلتوت، عضو الجمعية العمومية لشعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن عملية تسييل الأمانات عادة تجرى فى آواخر الميزانيات فى نهاية السنة المالية لزيادة مبلغ الحصيلة.

أضاف أنه حاليا يتبع سيناريو أسوأ من مصلحة الجمارك، برفض قبول الأمانة من الأساس، أوالتحكيم، وتترك المتضرر لنزيف الغرامات، فيضطر للسداد.

أشار عضو الجمعية العمومية لشعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن المتضرر من تسييل الأمانة ليس أمامة سوى اللجوء للقضاء، الذى يستغرق مدد طويلة، وبالتالى تحميل التكاليف على البضاعة.